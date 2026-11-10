10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - D-Wave Quantum mit Zahlenvorlage
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX stärker erwartet - neues Rekordhoch im Blick
Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,04 Prozent fester bei 26.539,00 Punkten. Das aktuelle Rekordhoch liegt bei 26.692 Punkten.
2. Börsen in Fernost fester
Der Nikkei 225 klettert am Montag 3,33 Prozent fester bei 60.730,34 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite moderatere 0,28 Prozent auf 3.671,12 Zähler zu.
In Hongkong zeig sich der Hang Seng unterdessen 0,49 Prozent höher bei 24.568,95 Punkten.
3. Infineon-Aktie: KI-Rechenzentren sollen Wachstum im neuen Geschäftsjahr antreiben
Infineon Technologies will im neuen Geschäftsjahr 2026/25 vom weltweit boomenden Geschäft mit KI-Rechenzentren sowie der Nachfrage nach Energieinfrastruktur und softwaredefinierten Fahrzeugen profitieren. Zur Nachricht
4. Bayer-Aktie: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe
Bayer hat nach China nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen. Zur Nachricht
5. D-Wave Quantum öffnet die Bücher
Vor dem Handelsstart in den USA richten Anleger die Blicke auf D-Wave Quantum. Der Quantencomputing-Spezialist wird seine Bilanz vorlegen. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick
6. NVIDIA-Aktie: FBI schaltet sich in Affäre um Konzernchef Huang ein
Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Zur Nachricht
7. Plug Power-Aktie stärker: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen
Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel. Zur Nachricht
8. RENK-Aktie: Finanzchefin wird zum März 2027 ausgetauscht
Der Panzergetriebehersteller RENK tauscht die Finanzchefin aus. Zur Nachricht
9. Ölpreise tiefer
Die Ölpreise geben am Dienstag nach.
10. Euro stabil
Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TijanaM / Shutterstock.com