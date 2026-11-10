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10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - D-Wave Quantum mit Zahlenvorlage

10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - D-Wave Quantum mit Zahlenvorlage

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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News
Ölpreis (WTI)
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Shanghai Composite
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX stärker erwartet - neues Rekordhoch im Blick

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,04 Prozent fester bei 26.539,00 Punkten. Das aktuelle Rekordhoch liegt bei 26.692 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

Der Nikkei 225 klettert am Montag 3,33 Prozent fester bei 60.730,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite moderatere 0,28 Prozent auf 3.671,12 Zähler zu.

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In Hongkong zeig sich der Hang Seng unterdessen 0,49 Prozent höher bei 24.568,95 Punkten.

3. Infineon-Aktie: KI-Rechenzentren sollen Wachstum im neuen Geschäftsjahr antreiben

Infineon Technologies will im neuen Geschäftsjahr 2026/25 vom weltweit boomenden Geschäft mit KI-Rechenzentren sowie der Nachfrage nach Energieinfrastruktur und softwaredefinierten Fahrzeugen profitieren. Zur Nachricht

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4. Bayer-Aktie: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe

Bayer hat nach China nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen. Zur Nachricht

5. D-Wave Quantum öffnet die Bücher

Vor dem Handelsstart in den USA richten Anleger die Blicke auf D-Wave Quantum. Der Quantencomputing-Spezialist wird seine Bilanz vorlegen. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

6. NVIDIA-Aktie: FBI schaltet sich in Affäre um Konzernchef Huang ein

Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Zur Nachricht

7. Plug Power-Aktie stärker: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen

Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel. Zur Nachricht

8. RENK-Aktie: Finanzchefin wird zum März 2027 ausgetauscht

Der Panzergetriebehersteller RENK tauscht die Finanzchefin aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben am Dienstag nach.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.

Bildquellen: TijanaM / Shutterstock.com

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