10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX dürfte mit Aufschlägen in die Dienstagssitzung starten

Der DAX sowie der TecDAX dürften zulegen.

2. Börsen in Fernost legen mehrheitlich zu

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,12 Prozent höher bei 59.484,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent auf 4.080,38 Indexpunkte.

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In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,58 Prozent auf 26.513,51 Einheiten.

3. Amazon pumpt weitere Milliarden in ChatGPT-Rivalen Anthropic

Amazon vertieft mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. Zur Nachricht

4. Zeitenwende in Cupertino: Tim Cook tritt zurück und gibt das Ruder ab - So reagiert die Apple-Aktie

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Paukenschlag nach Börsenschluss: Nach 15 Jahren an der Spitze übergibt Tim Cook das CEO-Amt bei Apple an Hardware-Chef John Ternus. Zur Nachricht

5. UnitedHealth legt Bilanz offen

An der Wall Street rückt die Aktie von UnitedHealth in den Blickpunkt. Der Konzern legt vorbörslich seine Zahlen für das erste Quartal 2026 vor. Zu den Prognosen und weiteren Terminen

6. Deutsche Rohstoff-Aktie auf Rekordkurs - Prognose für 2026 angehoben

Die Aktie der Deutsche Rohstoff AG hat zuletzt kräftig zugelegt und neue Höchststände erreicht, bleibt nach der Rally aber volatil. Zur Nachricht

7. NVIDIA oder Broadcom: Warum ein Wall Street-Analyst nur eine Aktie vorne sieht

Während viele Experten sowohl NVIDIA als auch Broadcom enormes Potenzial zutrauen, sieht dieser Analyst bei einer Aktie klare Risiken. Zur Nachricht

8. Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX

Amazon-Chef Jeff Bezos setzt bei der Finanzierung von Blue Origin - im Gegensatz zu Musk und SpaceX - auf einen langfristigen und unabhängigen Kurs. Zur Nachricht

9. Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen rasant: Strategy verschafft sich klaren Vorsprung

Institutionelle Investoren entdecken Bitcoin zunehmend als strategisches Reserve-Asset - dabei rückt Strategy wieder an die Spitze der größten BTC-Halter. Zur Nachricht

10. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise haben am Dienstag leichte Verluste verzeichnet.