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10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag

04.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
96,98 USD -0,41 USD -0,42%
News
Ölpreis (WTI)
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News
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Charts|News|Analysen
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Charts|News|Analysen
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67.470,7 PKT -931,4 PKT -1,36%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.084,0 PKT 8,9 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich leicht im Minus

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Börsenstart zeitweise 0,2 Prozent auf 24.746,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Minus von 1,37 Prozent auf 67.462,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil um 0,67 Prozent auf 4.056,66 Zähler.

In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,55 Prozent auf 25.234,94 Indexpunkte nach unten.

3. HOCHTIEF-Aktie: DAX-Aufstieg - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie

Wie erwartet steigen die Aktien von HOCHTIEF in den DAX auf, dafür muss die Porsche SE weichen. Zur Nachricht

4. SpaceX-Aktie kommt offiziell: Ausgabepreis für Rekord-Börsengang festgesetzt

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen und könnte aus dem Stand eine Billionenwertung erreichen Zur Nachricht

5. Commerzbank-Aktie schwächer: UniCredit-Angaben sollen von Finanzaufsicht geprüft werden

Die Commerzbank will die Angaben der UniCredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen. Zur Nachricht

6. Broadcom-Aktie nach enttäuschenden Ergebniszahlen im Sinkflug

Für Anleger von Broadcom wurde es am Mittwochabend spannend. Der KI-Konzern hat seine Bücher für das zweite Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

7. Siemens Energy-Aktie gesucht: Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro gestartet

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat mit dem im Mai angekündigten beschleunigten Aktienrückkauf im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 begonnen. Zur Nachricht

8. Beige Book: Wirtschaftsaktivität moderat gestiegen

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in zehn ihrer zwölf Distrikte moderat erhöht. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise ind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken.

10. Euro moderat im Plus

Der Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt und sich über der Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1608 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: crystal51 / Shutterstock.com

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