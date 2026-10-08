10 wichtige Fakten für den Handel am Donnerstag

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08.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor Stabilisierungsversuch

Der DAX dürfte nach der Schwäche zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch starten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der Nikkei 225 notiert zeitweise 0,79 Prozent im Minus bei 69.479,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,27 Prozent ab auf 3.831.84 Zähler.

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In Hongkong verliert der Hang Seng 0,69 Prozent auf bei 23.963,31 Einheiten.

3. Airbus sichert sich Großauftrag von Biman Bangladesh Airlines - Aktie im Fokus

Airbus hat einen Festauftrag von Biman Bangladesh Airlines über zehn Flugzeuge erhalten. Die Bestellung umfasst vier A350-900 und sechs A321neo. Zur Nachricht

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4. Novartis-Aktie im Fokus: Rhapsido erhält weitere FDA-Zulassung

Novartis darf Rhapsido in den USA künftig auch gegen symptomatischen Dermographismus einsetzen und erweitert damit den Anwendungsbereich des Medikaments. Zur Nachricht

5. Roche-Aktie im Fokus: Partner Zealand Pharma mit positiven Petrelintide-Daten

Roche-Partner Zealand Pharma hat mit Petrelintide in einer Phase-2-Studie bei Menschen mit Übergewicht den primären Endpunkt erreicht. Zur Nachricht

6. Südzucker-Aktie im Blick: Konzern schreibt wieder schwarze Zahlen

Der Südzucker-Konzern hat sich im ersten Geschäftshalbjahr 2026/27 aus den roten Zahlen manövriert. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk-Aktie nach 34 Prozent Minus: Vom Europa-Primus zum Sorgenkind der Pharmabranche

Der Konzern war 2024 das wertvollste Unternehmen Europas, nun drücken Preisdruck und Rückschläge in der Pipeline. Zur Nachricht

8. Gold macht Boden gut: Erholung vom tiefsten Stand seit zwei Monaten

Der Goldpreis hat sich von seinem jüngsten Zweimonatstief erholt. Unterstützung lieferten der etwas schwächere Dollar und die Rückkehr chinesischer Anleger nach einer einwöchigen Feiertagspause. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne weiter aus. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent stieg auf 102,54 US-Dollar. Damit legte der Preis der globalen Referenzsorte um 2,34 Prozent zu. Der Preis für WTI lag derweil 2,32 Prozent höher bei 90,33 US-Dollar.

10. Euro im Blick

Der Euro hält sich auch am Donnerstag über 1,12 US-Dollar. Am Morgen notiert er zeitweise bei 1,1203 US-Dollar.