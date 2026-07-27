10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - D-Wave-Aktie vor Zahlenvorlage unter Beobachtung

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06.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent höher bei 26.178,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 verliert stellenweise 1,13 Prozent auf 65.551,04 Punkte.

Wenig Bewegung gibt es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,01 Prozent höher bei 3.878,92 Punkten notiert.

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In Hongkong fällt unterdessen der Hang Seng um 1,75 Prozent auf 25.463,51 Zähler.

3. Commerzbank-Aktie: Gewinn übertrifft Erwartungen - Erträge deutlich gestiegen

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von einem deutlichen Ertragswachstum profitiert und den Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Zur Nachricht

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4. Siemens-Aktie: Neue Bestmarken bei Auftragseingang und operativem Ergebnis

Der Technologiekonzern Siemens hat im dritten Quartal weiter Fahrt aufgenommen und im Neugeschäft und beim operativen Ergebnis Rekordwerte erzielt. Zur Nachricht

5. Merck-Aktie: Robustes zweites Quartal - Jahresprognose angehoben

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine Jahresprognose nach einer robusten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben. Zur Nachricht

6. D-Wave öffnet Bücher

NASDAQ-Neuling D-Wave Quantum wird us-nachbörslich die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. Deutsche Telekom-Aktie: Wachstum zieht an - Prognose für Barmittel steigt

Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter profitiert und ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Zur Nachricht

8. QIAGEN-Aktie: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen - Prognose bestätigt

QIAGEN hat im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose bestätigt. Zur Nachricht

9. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Gewinn sinkt spürbar - Chinageschäft bleibt Belastungsfaktor

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen.Zur Nachricht

10. United Internet-Aktie stark: Gewinn- und Umsatzplus

United Internet hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Konzern steigerte seine Kundenbasis dabei deutlich. Zur Nachricht