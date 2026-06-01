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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus

11.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Was macht die EZB? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Charts|News|Analysen
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3.993,2 PKT -16,8 PKT -0,42%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX weitgehend stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,16 Prozent tiefer bei 24.156,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost überwiegend tiefer

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Plus von 0,1 Prozent auf 64.241,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3.977,81 Punkte abwärts.

In Hongkong gibt daneben der Hang Seng 0,98 Prozent auf 24.167,61 Punkte ab.

3. Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung überschattet starke Quartalszahlen

Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle hat im vierten Quartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden bekommen. Zur Nachricht

4. IPO an diesem Freitag: Das zeichnet den SpaceX-Börsengang aus

Elon Musks SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Zur Nachricht

5. HHLA-Aktie: Squeeze-outs und Abfindung für Aktionäre bei heutiger Hauptversammlung im Fokus

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hält heute (10.00 Uhr) online die ordentliche Hauptversammlung ab. Zur Nachricht

6. Mercedes Benz-Aktie tiefer: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft

Der Autobauer Mercedes-Benz möchte mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies zusammenarbeiten und hat diesen Schritt bereits konkret gemacht. Zur Nachricht

7. HUGO BOSS-Aktie mit Höhenflug: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns

Der Großaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller HUGO BOSS übernehmen. Dabei geht es um eine Milliardenofferte. Zur Nachricht

8. Kontron-Aktie legt zu: Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme machen

Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Plus

Nachdem Teheran die Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus angekündigt hatte, ging es mit dem Ölpreis weiter bergauf.

10. Euro moderat im Plus

Der Euro zieht gegenüber dem US-Dollar leicht an.

Bildquellen: Deutsche Börse

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