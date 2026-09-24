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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - Meta mit neuem KI-Vorstoß

10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - Meta mit neuem KI-Vorstoß

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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News | Analysen
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX wird tiefer erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag tiefer in den Handel einsteigen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der Nikkei 225 nach seiner Feiertagspause zeitweise um 1,25 Prozent auf 65.833,33 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,82 Prozent auf 3.904,18 Zähler nach unten.

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In Hongkong verliert der Hang Seng daneben 0,44 Prozent auf 24.724,46 Punkte.

3. Bayer-Aktie im Fokus: Pharmariese sammelt frisches Geld über Hybridanleihen ein

Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat sich durch die Ausgabe von Wertpapieren weiteren finanziellen Spielraum verschafft. Zur Nachricht

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4. OpenAI-Aktie: KI-Agent überwindet Sicherheitsvorkehrungen von australischem Regierungsportal

Ein autonomer KI-Agent des US-Unternehmens OpenAI hat in Australien ein Regierungsportal gehackt. Zur Nachricht

5. Vonovia-Aktie: Konzern bereit für Bau von Soldatenwohnungen

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia ist bereit, für die geplante Vergrößerung der Bundeswehr Soldatenwohnungen zu bauen und zu betreiben.Zur Nachricht

6. Meta-Aktie: Facebook-Konzern bringt kompaktes KI-Gerät auf den Markt

Der Facebook-Konzern Meta will ein Gerät in der Größe eines Schlüsselanhängers für den Zugriff auf seine KI-Software etablieren. Zur Nachricht

7. easyJet-Aktie: Neue Direktverbindung Hamburg-Edinburgh

Die britische Billigfluggesellschaft easyJet hat Direktflüge zwischen Hamburg und dem schottischen Edinburgh angekündigt. Zur Nachricht

8. BHP-Aktie: Förderstopp in großer Kupfermine

BHP setzt den Abbau im weltweit größten Kupferbergwerk Escondida in Chile nach dem Tod eines Arbeiters aus. Zur Nachricht

9. EU-Automarkt wächst: Chinesische Marken gewinnen

Der Automarkt in der Europäischen Union hat in den vergangenen beiden Monaten weiter zugelegt. Zur Nachricht

10. Ölpreise machen leichte Verluste

Die Ölpreise haben am Donnerstag leicht nachgegeben.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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