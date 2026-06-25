10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte zunächst seitwärts tendieren.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio springt der Nikkei 225 zwischenzeitlich kräftige 4,53 Prozent nach oben auf 72.306,87 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist hingegen nur ein moderates Plus zu erkennen: Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,13 Prozent auf 4.116,17 Zähler.

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Mit einem roten Vorzeichen zeigt sich unterdessen der Hang Seng in Hongkong: Hier geht es stellenweise 1,70 Prozent abwärts auf 23.013,35 Einheiten.

Der südkoreanische KOSPI zieht derweil zeitweise um 6,47 Prozent auf 9.019,51 Punkte an

3. Take Two-Aktie im Fokus: Vorbestellungen für nächstes "GTA"-Spiel gestartet

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Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit kann das nächste Videospiel aus der "GTA"-Reihe vorbestellt werden. Zur Nachricht

4. Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet. Zur Nachricht

5. adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde

Die WM-Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben ein Verkaufsschlager. Der CEO geht in Summe von mehr als drei Millionen verkauften Deutschland-Jerseys aus. Zur Nachricht

6. Meta-Aktie im Blick: Kommt die Social-Media-Altersgrenze in Deutschland?

Unabhängig davon, wie die konkreten Einschränkungen für die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche letztlich sein werden: Ihr Erfolg wird an der Umsetzung gemessen. Zur Nachricht

7. Alibaba-Aktie knickt ein: Anthropic wirft chinesischem Konzern Kopier-Attacke vor

Die KI-Firma Anthropic wirft dem chinesischen Alibaba-Konzern einen großangelegten Versuch vor, widerrechtlich Fähigkeiten seiner Software mit Künstlicher Intelligenz abzugreifen. Zur Nachricht

8. Neues Analystenurteil beflügelt Infineon-Aktie: US-Großbank überarbeitet ihre Einschätzung

Frischer Analystenrückenwind für die Infineon-Aktie: Eine US-Bank schraubt das Kursziel deutlich nach oben und sieht gleich mehrere Wachstumstreiber. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise fallen am Donnerstag weiter.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro verändert sich zum US-Dollar kaum.