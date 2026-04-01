10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX dürfte nach der gestrigen Erholungsrally wieder sinken

Der DAX sowie der TecDAX werden mit Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit einem Rücksetzer

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,6 Prozent auf 55.968,89 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,73 Prozent tiefer bei 3.965,75 Punkten.

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Der Hang Seng fällt in Hongkong um 0,25 Prozent auf 25.828,12 Zähler.

3. Wackelige Waffenruhe im Iran: Straße von Hormus wieder dicht - Euro büßt Gewinne ein

Der Euro hat am Mittwoch seinen deutlichen Gewinn im Zuge der Waffenruhe in Nahost im US-Handel nicht halten können. Zur Nachricht

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4. Gerresheimer-Aktie muss SDAX verlassen - Shelly übernimmt

Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Zur Nachricht

5. Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank haben die Geldpolitiker durckblicken lassen, dass ein anhaltender Konflikt im Nahen Osten Zinserhöhungen nach sich ziehen könnte. Zur Nachricht

6. Deutsche Bank-Aktie im Plus: Henkel-Chef Carsten Knobel soll in Deutsche-Bank-AR einziehen

Der Chef des Konsumgüterkonzerns Henkel, Carsten Knobel, soll Mitglied des Kontrollgremiums der Deutschen Bank werden. Zur Nachricht

7. Elmos Semiconductor-Aktie im Plus: Halbleiterhersteller zieht eigene Papiere ein - Flexibilität für Aktienrückkäufe

Das Halbleiterunternehmen Elmos Semiconductor will 540.000 eigene Aktien einziehen. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie im Blick: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag

Die Flugbegleiter der Lufthansa sind für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen. Zur Nachricht

9. Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite

Während Anleger auf KI-Chips setzen, überrascht ein Industriekonzern aus dem Dow Jones Index: Die Aktie von Caterpillar hat NVIDIA im vergangenen Jahr deutlich übertroffen. Zur Nachricht

10. Preissprung am Ölmarkt: Zweifel an iranischer Waffenruhe beenden den Preisverfall

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach dem Einbruch am Vortag im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg wieder leicht gestiegen. Zur Nachricht