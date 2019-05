10 wichtige Fakten zum Donnerstag an der Börse

Der DAX präsentiert sich am Donnerstag vor Handelsstart mit roten Vorzeichen bei zwischenzeitlich 12.319,80 Punkten.

2. Asiatische Börsen teils geschlossen

In Tokio bleibt die Börse während der "Golden Week" geschlossen. Der japanische Index Nikkei 225 schloss am Freitag 0,22 Prozent tiefer bei 22.258,73 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland bleibt die Börse am Donnerstag geschlossen. Der Shanghai Composite legte am Dienstag letztlich 0,52 Prozent auf 3.078,34 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong legt am Donnerstag um 07:55 MEZ 0,63 Prozent auf 29.886,71 Einheiten zu.

3. Zalando-Aktie: Zalando wächst weiter und bestätigt Prognose

Der Onlinehändler Zalando hat dank der Bestellfreudigkeit seiner Kunden den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers verdient im zweiten Quartal mehr

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Zur Nachricht

5. Fresenius verdient etwas mehr und bestätigt Prognose

Fresenius hat im ersten Quartal dank Verbesserungen oder Stabilisierung in den meisten Geschäftseinheiten etwas mehr verdient und umgesetzt. Zur Nachricht

6. Volkswagen steigert Umsatz und bekräftigt Ausblick

Volkswagen hat zum Jahresstart trotz schwacher Automärkte rund um den Globus den Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

7. BNP Paribas verdient dank Anteilsverkauf in Indien deutlich mehr

Die französische Großbank BNP Paribas hat im ersten Quartal von einem Verkauf von Anteilen an einer indischen Versicherung profitiert. Zur Nachricht

8. ING mit Gewinnrückgang - Mehr Rücklagen gegen Kreditausfälle

Die niederländische Bank ING hat im ersten Quartal wegen einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,92 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 63,36 Dollar.

10. Euro erholt sich etwas

Der Euro kostete am Morgen 1,1205 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

Bildquellen: cosma / Shutterstock.com, Inna Astakhova / Shutterstock.com