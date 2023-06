10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte auch am Freitag zunächst kaum vom Fleck kommen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise bei 15.989,84 Punkten um 0,27 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die wichtigsten asiatischen Indizes finden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,12 Prozent auf 33.195 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland sind hingegen die Käufer in der Überzahl: Der Shanghai Composite steigt zur gleichen zeit um 0,84 Prozent auf 3.209 Zähler. Der Markt in Hongkong zeigt sich ebenfalls freundlich: Der Hang Seng steht derweil bei 18.967 Einheiten um 0,17 Prozent höher.

3. LEG Immobilien schraubt Ausblick für 2023 hoch

LEG Immobilien hat den Ausblick für die operative Gewinnmarge und den Mittelzufluss für das laufende Jahr angehoben. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, soll die bereinigte EBITDA-Marge nun bei circa 80 Prozent liegen. Bisher wurde ein Wert von etwa 78 Prozent erwartet. Den bereinigten operativen Mittelzufluss (AFFO) sieht LEG nun bei 165 Millionen bis 180 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. Silver Lake übernimmt 63 Prozent an der Software AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat bei der Software AG sein Ziel erreicht. Zum Ende der Angebotsfrist am Mittwoch sicherte sich die Beteiligungsgesellschaft nach vorläufigen Zahlen gut 63 Prozent der Aktien und damit doch noch die angestrebte Mehrheit, wie sie am Donnerstagabend mitteilte. Zur Nachricht

5. Nike enttäuscht Gewinnerwartungen

Nike hat belastet von hartnäckig hohen Lagerbeständen die Gewinnerwartungen von Experten enttäuscht. Beim Umsatz übertraf der Sportartikelhersteller hingegen die Prognosen. Die Erlöse seien im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal um 5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 12,8 Milliarden US-Dollar geklettert. Zur Nachricht

6. Virgin Galactic mit erstem kommerziellem Flug ins All

Mit drei italienischen Wissenschaftlern an Bord hat Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufgenommen. Das Raumflugzeug "VSS Unity" startete am Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug "VMS Eve" von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico, wie Live-Bilder von Virgin Galactic zeigten. Zur Nachricht

7. Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie

Schonend für den Akku und schneller beim Verbindungsaufbau: Der Mobilfunkstandard 5G wird von einem kleinen Teil der Vodafone-Kunden nun auch zum Telefonieren benutzt. Als erster deutscher Netzbetreiber schaltete das Unternehmen entsprechende Technik in einem begrenzten Rahmen frei - und zwar insgesamt gut 300 Funkstandorte in Düsseldorf, Leipzig und Frankfurt. Zur Nachricht

8. Größter SÜSS MicroTec-Aktionär will Anteil verringern

Der größte Aktionär des Chipausrüsters SÜSS MicroTec will Kreisen zufolge seinen Anteil verringern. Die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart biete gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im XETRA-Hauptgeschäft, an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,49 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 69,86 Dollar.

10. Euro kaum verändert unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag nach Kursverlusten in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0869 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,0938 Dollar festgesetzt.