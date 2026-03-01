10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,13 Prozent auf 53.840,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,34 Prozent tiefer bei 4.115,16 Zählern.

Für den Hang Seng geht es derweil 0,61 Prozent auf 25.559,29 Indexpunkte runter.

3. Adobe-Aktie knickt ein: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Beim US-Softwarekonzern Adobe steht nach vielen Jahren ein Chefwechsel an. Shantanu Narayen werde zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Zur Nachricht

4. Mercedes-Aktie im Fokus: Umsatz pro Pkw nach starkem Anstieg wieder rückläufig

Mercedes-Benz hat nach extrem guten Geschäftsjahren mit satten Gewinnen vor allem in den vergangenen zwei Jahren deutliche Rückgänge bei wichtigen Finanzkennzahlen verzeichnet. Zur Nachricht

5. TotalEnergies-Aktie: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost

Die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) sei eingestellt oder werde aktuell eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Zur Nachricht

6. Allianz-Aktie in Rot: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf

Die Allianz SE ordnet ihren Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2027 neu. Zur Nachricht

7. Meta Platforms-Aktie im Blick: Klage gegen WhatsApp wegen Datenübermittlung an Facebook

Ein Berliner Gericht hat eine Übertragung personenbezogener Daten in Deutschland ansässiger Nutzer von WhatsApp an Facebook für rechtswidrig erklärt. Zur Nachricht

8. KWS SAAT-Aktie im Fokus: Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032 verlängert

Der Saatguthersteller KWS SAAT will seinen Vorstandssprecher Felix Büchting noch bis ins nächste Jahrzehnt an seiner Spitze halten. Zur Nachricht

9. Ölpreise auf hohem Niveau stabil

Die Ölpreise haben sich am Freitag auf hohem Niveau zunächst wenig bewegt. Am Freitagmorgen wurde für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai 100,43 Dollar gezahlt und damit drei Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der Sorte WTI kostet zeitweise 96,06 Dollar und damit 33 Cent mehr.

10. Euro erstmals seit November 2025 unter 1,15-Dollar-Marke

Der Euro kostete am Freitagmorgen erstmals seit November 2025 weniger als 1,15 Dollar. Der Kurs fiel im frühen Handel bis auf 1,1493 Dollar und liegt damit etwas mehr als drei Cent unter dem Niveau vor zwei Wochen - also dem Zeitpunkt, bevor Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen haben.