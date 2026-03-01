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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

27.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
108,68 USD 2,73 USD 2,58%
News
Ölpreis (WTI)
94,90 USD 0,42 USD 0,44%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1527 USD -0,0012 USD -0,10%
Charts|News
Indizes
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22.613,0 PKT -344,1 PKT -1,50%
Charts|News|Analysen
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24.856,4 PKT -479,5 PKT -1,89%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.373,1 PKT -230,6 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.889,1 PKT -42,8 PKT -1,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX freundlich erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Freitag zugreifen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 22.678 Punkte.

2. Börsen in Fernost überwiegend fester

Die Börsen in Fernost können am Freitag mehrheitlich zulegen.

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In Tokio verbuchts der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Verlust von 0,43 Prozent bei 53.373,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,66 Prozent auf 3.914,72 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,67 Prozent auf 25.024,02 Einheiten an.

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3. BASF-Aktie im Fokus: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden

BASF will seine Beteiligung an dem britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy durch eine Aktienplatzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings verringern. Zur Nachricht

4. TUI-Aktie: Vorstand wird neu aufgestellt - Synergien zwischen den Geschäftsfeldern heben

Der TUI-Aufsichtsrat hat zum 1. Mai einen neuen Zuschnitt des Vorstands beschlossen. So sollen Synergien zwischen den Geschäftsfeldern noch konsequenter gehoben werden. Zur Nachricht

5. Pernod-Aktie: Anscheinend Überlegungen zu Übernahme von Brown-Forman

Pernod Ricard zieht einem Agenturbericht zufolge die Übernahme von Brown-Forman, dem US-Konzern hinter Jack Daniel's Whiskey und Diplomatico Rum, in Erwägung. Zur Nachricht

6. CTS Eventim-Aktie: 2025 erstmals mehr als 3 Milliarden Euro umgesetzt

CTS Eventim ist im vergangenen Jahr weiter profitabel gewachsen und hat erstmals die 3-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle überschritten. Zur Nachricht

7. Novartis-Aktie: Milliarden-Zukauf für Immunologie-Portfolio

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt seine Shopping-Tour fort. Zur Nachricht

8. Telekom, Siemens und Co.: Gesamtumsatz der DAX-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge

Der Gesamtumsatz der größten deutschen Börsenkonzerne ist 2025 das dritte Jahr in Folge gesunken. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreis (Brend) legt am Freitag deutlich zu.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Freitag wenig zum Dollar.

Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

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