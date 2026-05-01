10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio verliert der Nikkei 225 am gegen 07:00 MESZ 0,72 Prozent auf 62.383,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,43 Prozent tiefer bei 4.162,27 Einheiten.

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In Hongkong fällt der Hang Seng um 1,09 Prozent auf 26.335,94 Zähler.

3. Commerzbank-Aktie im Blick: Erwartungen in Q1 übertroffen - Weitere 3.000 Stellen sollen abgebaut werden

Die Commerzbank ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Bank profitierte von einem spürbaren Ertragswachstum und schnitt besser ab als erwartet. Zur Nachricht

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4. KRONES-Aktie im Fokus: Höhere Marge trotz rückläufigem Gewinn

KRONES hat im ersten Quartal bei steigendem Auftragseingang einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, die operative Marge dabei aber wider Erwarten verbessert. Zur Nachricht

5. Airbus-Aktie: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet

Airbus hat im April Bestellungen für 28 Flugzeuge erhalten. Zur Nachricht

6. Enel-Aktie: Operatives Ergebnis übertrifft alle Erwartungen

Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Zur Nachricht

7. Coinbase-Aktie tiefrot: Kryptoplattform verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft

Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase hat ihre Bücher geöffnet und über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. Zur Nachricht

8. Palantir-Partner Innodata schlägt alle Prognosen - Aktie haussiert

Innodata hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie springt daraufhin kräftig an. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel nach dem Zwischenfall in der Straße von Hormus und der deswegen wackelnden Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gestiegen - allerdings hielt sich der Anstieg in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg im frühen Handel um etwas mehr als ein Prozent auf 101,26 Dollar. Ein Barrel der Sorte WTI kostet zeitweise 95,42 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Freitagmorgen wenig bewegt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1735 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau von Donnerstagabend.