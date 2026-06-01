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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit Gewinnmitnahmen starten. Der Halbleiterboom lässt zunehmend nach, die Vorgaben sind durchwachsen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

In Tokio verbucht der Nikkei 225 einen Verlust von 1,00 Prozent auf 66.792,69 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ist wenig Bewegung zu sehen: Der Shanghai Composite pendelt bei 4.057,93 Punkten um die Nulllinie. In Hongkong rutscht daneben der Hang Seng zwischenzeitlich 0,97 Prozent auf 25.009,26 Punkte ins Minus.

3. Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher

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Die deutschen Autohersteller haben zum Jahresbeginn beim Umsatz im Vergleich zur internationalen Konkurrenz an Boden verloren. Zur Nachricht

4. Commerzbank-Aktie über UniCredit-Angebot: Können Anleger die Kurslücke nutzen?

Nur ein Bruchteil der Commerzbank-Aktionäre hat das UniCredit-Angebot bislang angenommen, der Kurs liegt über dem angebotenen Gegenwert. Für Trader öffnet sich damit ein Arbitrage-Fenster. Commerzbank" target="_blank">Zur Nachricht

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5. SpaceX-Aktie kommt offiziell: Ausgabepreis für Rekord-Börsengang festgesetzt

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen und könnte aus dem Stand eine Billionenwertung erreichen Zur Nachricht

6. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab

Schreck am Frankfurter Flughafen: Mehrere Mitarbeiter der Lufthansa und von Partnerfirmen sind verletzt worden, als das Bugfahrwerk eines Dreamliners plötzlich einknickte. Zur Nachricht

7. Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander

Vor dem Hintergrund stockender US-Vermittlungsbemühungen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche angeboten. Zur Nachricht

8. KI-Blase vor dem Platzen? Diese vier Gefahren bedrohen den Mega-Boom

Der KI-Boom treibt die Börsen an - doch Monetarisierung , Strommangel und Regulierung könnten zum Problem werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise zeigen am Freitag kaum Bewegung: Brent kostet 95,43 US-Dollar je Barrel, WTI pendelet bei 93,10 US-Dollar ebenfalls um den Vortagesstand.

10. Euro zum Dollar mit wenig Bewegung

Der Euro pendelt zum Greenback um den Stand des Vortages. Am Morgen liegt EUR/USD bei 1,1618.