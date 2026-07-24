10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

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24.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost deutlich im Minus

Der Nikkei 225 verliert zeitweise kräftige 3,00 Prozent auf 64.430,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist ebenso ein kräftiges Minus zu sehen: Der Shanghai Composite gibt 1,2 Prozent auf 3.830,19 Zähler ab.

Mit Abgaben präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 1,26 Prozent auf 24.891,84 Einheiten verliert.

3. SAP-Aktie höher: Gewinn zieht weiter an - Cloud-Umsatz über Erwartungen

Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Wie sich das vergangene Jahresviertel und Halbjahr entwickelt hat. Zur Nachricht

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4. Intel-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn wieder auf Wachstumspfad

Der US-Chiphersteller Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. So lief der Berichtszeitraum. Zur Nachricht

5. BMW-Aktie: Hunderttausende Autos wegen Anlasser-Problem zurückbeordert

BMW of North America ruft rund 318.000 Fahrzeuge verschiedener BMW-Modelle und den Toyota Supra zurück. Zur Nachricht

6. Allianz und HSBC einigen sich auf Milliarden-Deal in Singapur - Aktien im Blick

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Die HSBC Holdings hat zugestimmt, ihr Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft in Singapur für 2,1 Milliarden US-Dollar an die Allianz zu verkaufen. Zur Nachricht

7. Cathie Wood greift nach Bilanz-Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu

Tesla verfehlte beim Gewinn deutlich die Erwartungen, die Aktie erlebte ihren schlimmsten Handelstag seit rund einem Jahr, doch Cathie Wood nutzte den Ausverkauf um kräftig aufzustocken. Zur Nachricht

8. VW-Aktie deutlich tiefer: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche

Der Volkswagen-Konzern hat nach einem schwierigem zweiten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt, die Margenprognose aber bestätigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,54 auf 91,65 Dollar, während Brent um 0,3 auf 100,39 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1382 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.