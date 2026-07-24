10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX wenig bewegt erwartet
Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.
2. Börsen in Fernost deutlich im Minus
Der Nikkei 225 verliert zeitweise kräftige 3,00 Prozent auf 64.430,98 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland ist ebenso ein kräftiges Minus zu sehen: Der Shanghai Composite gibt 1,2 Prozent auf 3.830,19 Zähler ab.
Mit Abgaben präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 1,26 Prozent auf 24.891,84 Einheiten verliert.
3. SAP-Aktie höher: Gewinn zieht weiter an - Cloud-Umsatz über Erwartungen
Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Wie sich das vergangene Jahresviertel und Halbjahr entwickelt hat. Zur Nachricht
4. Intel-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn wieder auf Wachstumspfad
Der US-Chiphersteller Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. So lief der Berichtszeitraum. Zur Nachricht
5. BMW-Aktie: Hunderttausende Autos wegen Anlasser-Problem zurückbeordert
BMW of North America ruft rund 318.000 Fahrzeuge verschiedener BMW-Modelle und den Toyota Supra zurück. Zur Nachricht
6. Allianz und HSBC einigen sich auf Milliarden-Deal in Singapur - Aktien im Blick
Die HSBC Holdings hat zugestimmt, ihr Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft in Singapur für 2,1 Milliarden US-Dollar an die Allianz zu verkaufen. Zur Nachricht
7. Cathie Wood greift nach Bilanz-Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu
Tesla verfehlte beim Gewinn deutlich die Erwartungen, die Aktie erlebte ihren schlimmsten Handelstag seit rund einem Jahr, doch Cathie Wood nutzte den Ausverkauf um kräftig aufzustocken. Zur Nachricht
8. VW-Aktie deutlich tiefer: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche
Der Volkswagen-Konzern hat nach einem schwierigem zweiten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt, die Margenprognose aber bestätigt. Zur Nachricht
9. Ölpreise fallen etwas
Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,54 auf 91,65 Dollar, während Brent um 0,3 auf 100,39 Dollar fiel.
10. Euro gewinnt zum Dollar leicht
Der Euro kostet am Morgen 1,1382 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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