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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
95.57 USD 0.05 USD 0.05 %
News
Ölpreis (WTI)
91.37 USD 0.07 USD 0.08 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Charts | News
Indizes
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News | Analysen
Hang Seng
25,213.31 HKD -97.90 HKD -0.39 %
News | Analysen
Nikkei 225
65,020.94 JPY 806.46 JPY 1.26 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,942.09 CNY 0.70 CNY 0.02 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 stellenweise 1,35 Prozent auf 65.081,97 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,31 Prozent höher bei 3.954,33 Zählern.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,9 Prozent fester bei 25.691,72 Einheiten.

3. Commerzbank-Aktie: Hessens Ministerpräsident Rhein trifft UniCredit-Chef im Ringen um Übernahme

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Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat UniCredit -Chef Andrea Orcel getroffen und ihm angesichts der geplanten Commerzbank-Übernahme eine Reihe von Forderungen dargelegt.Zur Nachricht

4. VW-Aktie zieht kräftig an: Aufsichtsrat winkt Zukunftsplan durch - Weitere rund 50.000 Jobs sollen wegfallen

Überraschende Einigung in Wolfsburg: Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat dem Sparpaket des Konzernvorstands einstimmig zugestimmt. Zur Nachricht

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5. Siemens Energy-Aktie: Konzernchef warnt vor zunehmenden Angriffen auf Energie-Infrastruktur

Die Energie-Infrastruktur in Deutschland wird nach Ansicht von Siemens Energy-Chef Christian Bruch stärker angegriffen als in anderen europäischen Ländern. Zur Nachricht

6. Indexänderungen in der DAX-Familie: Ströer steigt auf, HUGO BOSS wechselt in den SDAX

Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Familie hat ein überschaubares Ergebnis gebracht. Zur Nachricht

7. UBS baut US-Depot aus: Milliardenschwere Zukäufe bei Apple und Microsoft

Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS Group AG ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios. Zur Nachricht

8. OpenAI-Aktie voraus: Neues KI-Modell Astra soll an die Spitze der Entwicklung führen

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI veröffentlicht sein bisher leistungsstärkstes KI-Modell und hebt nach der Aufregung um Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz verstärkte Sicherheitsvorkehrungen hervor. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise ziehen weiter an. So verteuert sich der WTI um 0,26 auf 91,56 Dollar, während Brent auf Vortagesniveau bei 95,47 Dollar notiert.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1627 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

Bildquellen: Dima Sobko / Shutterstock.com

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