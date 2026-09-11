DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,00 +0,2%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.535 +0,7%Euro 1,1614 +0,0%Öl 105,9 -1,6%Gold 4.353 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - Oracle-Bilanz und Ölpreise im Blick

10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - Oracle-Bilanz und Ölpreise im Blick

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
105.84 USD -1.79 USD -1.66 %
News
Ölpreis (WTI)
101.16 USD -1.32 USD -1.29 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD -0.01 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,361.15 EUR -215.30 EUR -0.84 %
News | Analysen
Hang Seng
24,954.47 HKD -320.49 HKD -1.27 %
News | Analysen
Nikkei 225
63,968.69 JPY -1,302.26 JPY -2 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,934.40 CNY -17.10 CNY -0.43 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX mit Stabilisierungsversuch erwartet

Der DAX sowie der TecDAX dürften etwas fester in den letzten Handelstag der Woche einsteigen.

2. Börsen in Fernost deutlich schwächer

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 2,17 Prozent auf 63.855,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 1,56 Prozent auf 3.873,09 Zähler.

Werbung

In Hongkong gibt der Hang Seng zwischenzeitlich 0,61 Prozent auf 24.801,06 Einheiten ab.

3. Oracle-Aktie freundlich: Softwarekonzern steigert Umsatz und Gewinn - Umsatzerwartungen übertroffen

Der US-amerikanische Software- und Cloud-Konzern Oracle hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

Werbung

4. Adobe-Aktie unter Druck: Software-Riese mit verhaltener Umsatzprognose

Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Zur Nachricht

5. Anthropic im Fokus: KI-Sicherheit und Biowaffen-Risiken - Schummelvorwurf an chinesischen Rivalen

Die KI-Firma Anthropic hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben mehrere Versuche von Forschern unterbunden, verschiedene Modelle ihrer Software Claude rund um die mögliche Entwicklung von Biowaffen zu nutzen. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Leicht rückläufige Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen

Der Frankfurter Flughafen (Fraport) war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

7. United-Internet-Aktie leichter: Restrukturierung bei 1&1 und IONOS mit Stellenabbau

Die beiden Töchter von United Internet, 1&1 sowie IONOS , haben jeweils ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, das Kosten sparen soll. Zur Nachricht

8. Harbour Energy-Aktie gesucht: Erwerb eigener Aktien von Großaktionär BASF

Harbour Energy kauft eigene Aktien von seinem Großaktionär BASF zurück. Zur Nachricht

9. Evercore setzt auf 6 KI-Hardware-Aktien: Apple, Seagate & Co. im Blick

Während der Markt vor allem Speicherchips feiert, lenkt ein Analyst von Evercore ISI den Blick auf sechs andere Gewinner des KI-Ausbaus. Zur Nachricht

10. Ölpreise stabil auf hohem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zuletzt kaum bewegt

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.