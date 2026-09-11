10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - Oracle-Bilanz und Ölpreise im Blick

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11.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX mit Stabilisierungsversuch erwartet

Der DAX sowie der TecDAX dürften etwas fester in den letzten Handelstag der Woche einsteigen.

2. Börsen in Fernost deutlich schwächer

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 2,17 Prozent auf 63.855,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 1,56 Prozent auf 3.873,09 Zähler.

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In Hongkong gibt der Hang Seng zwischenzeitlich 0,61 Prozent auf 24.801,06 Einheiten ab.

3. Oracle-Aktie freundlich: Softwarekonzern steigert Umsatz und Gewinn - Umsatzerwartungen übertroffen

Der US-amerikanische Software- und Cloud-Konzern Oracle hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

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4. Adobe-Aktie unter Druck: Software-Riese mit verhaltener Umsatzprognose

Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Zur Nachricht

5. Anthropic im Fokus: KI-Sicherheit und Biowaffen-Risiken - Schummelvorwurf an chinesischen Rivalen

Die KI-Firma Anthropic hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben mehrere Versuche von Forschern unterbunden, verschiedene Modelle ihrer Software Claude rund um die mögliche Entwicklung von Biowaffen zu nutzen. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Leicht rückläufige Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen

Der Frankfurter Flughafen (Fraport) war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

7. United-Internet-Aktie leichter: Restrukturierung bei 1&1 und IONOS mit Stellenabbau

Die beiden Töchter von United Internet, 1&1 sowie IONOS , haben jeweils ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, das Kosten sparen soll. Zur Nachricht

8. Harbour Energy-Aktie gesucht: Erwerb eigener Aktien von Großaktionär BASF

Harbour Energy kauft eigene Aktien von seinem Großaktionär BASF zurück. Zur Nachricht

9. Evercore setzt auf 6 KI-Hardware-Aktien: Apple, Seagate & Co. im Blick

Während der Markt vor allem Speicherchips feiert, lenkt ein Analyst von Evercore ISI den Blick auf sechs andere Gewinner des KI-Ausbaus. Zur Nachricht

10. Ölpreise stabil auf hohem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zuletzt kaum bewegt