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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum heutigen Donnerstag an der Börse

26.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
104,84 USD 1,64 USD 1,59%
News
Ölpreis (WTI)
92,91 USD 2,59 USD 2,87%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1550 USD -0,0012 USD -0,10%
Charts|News
Indizes
DAX 40
22.957,1 PKT 320,2 PKT 1,41%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.336,0 PKT 272,2 PKT 1,09%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.603,7 PKT -146,0 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.931,8 PKT 50,6 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX schwächer erwartet

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag voraussichtlich kräftig abwärts.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,0 Prozent tiefer bei 22.731 Punkten.

2. Börsen in Asien in Rot

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

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In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 0,27 Prozent bei 53.603,65 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 1,16 Prozent auf 3.886,09 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,87 Prozent auf 24.862,48 Einheiten nach.

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3. Aktien von Meta und Alphabet leichter: Niederlage vor US-Gericht

Der Facebook-Konzern Meta und die Google-Videoplattform YouTube haben eine Niederlage in einem US-Prozess um das Suchtpotenzial von Online-Diensten einstecken müssen. Zur Nachricht

4. BASF eröffnet neues Werk in China

Der deutsche Chemie-Konzern BASF hat nach fast sechs Jahren Bauzeit und einer Milliardeninvestition seinen neuen Verbundstandort in Südchina eröffnet. Zur Nachricht

5. SpaceX-Aktie bald an der Börse: Musk will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Börsengang Medienberichten zufolge einen Rekorderlös von bis zu 75 US-Milliarden Dollar (rund 65 Milliarden Euro) einnehmen. Zur Nachricht

6. Scout24-Aktie: Dividende soll deutlich klettern - Vorläufige Zahlen und Ausblick bestätigt

Die Aktionäre von Scout24 können sich über eine höhere Dividende freuen. Das teilte der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mit. Zur Nachricht

7. Heidelberg Materials-Aktie: Dividende steigt - bleibt aber etwas hinter den Erwartungen zurück

Heidelberg Materials will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Zur Nachricht

8. AIXTRON-Aktie im Höhenflug: Halbleiterunternehmen baut neues Werk in Malaysia

AIXTRON will ein neues Werk in Malaysia bauen. Damit will das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen das südostasiatische Ökosystem im Halbleiteranlagenbau für sich erschließen. Zur Nachricht

9. Ölpreise zieht an

Die Ölpreise steigt deutlich an.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich wenig zum Dollar.

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