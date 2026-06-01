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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

22.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
78,97 USD -1,41 USD -1,75%
News
Ölpreis (WTI)
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72.445,9 PKT 1.195,9 PKT 1,68%
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Shanghai Composite
4.090,5 PKT -17,6 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor ruhigem Start

Der DAX dürfte zunächst wenig verändert in die neue Handelswoche einsteigen. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien präsentieren sich zum Wochenstart uneinheitlich.

In Tokio rückt der Nikkei 225 zeitweise 1,72 Prozent auf 72.479,65 Punkte nach vorn, bei 72.831,73 erreichte er zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,67 Prozent auf 4.118,03 Punkte nach oben. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen an Boden und stand zuletzt 0,68 Prozent tiefer bei 23.761,66 Indexpunkten.

3. Zalando-Aktie: Verhandlungen über Sozialplan in Erfurt gescheitert

Die Verhandlungen über einen Sozialplan bei dem vor der Schließung stehenden Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind dem Management zufolge gescheitert. Zur Nachricht

4. Ryanair-Aktie: Vertrag von Michael O'Leary um sechs Jahre verlängert

Der für seine provokanten Sprüche bekannte Chef der Fluggesellschaft Ryanair, Michael O'Leary, bleibt bis April 2032 auf seinem Posten. Der neu vereinbarte Vertrag umfasse "ein moderates Jahresgehalt sowie einen gedeckelten jährlichen Bonus", teilte das Unternehmen mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zur Nachricht

5. Tesla und SpaceX vor Mega-Fusion? Analyst bringt Musk-Imperium ins Spiel und hebt Kursziel an

Jefferies hat das Kursziel für Tesla erhöht, bleibt aber bei seiner neutralen Einstufung. Analyst Philippe Houchois sieht strategische Vorteile in einer möglichen Fusion mit SpaceX. Zur Nachricht

6. Boeing-Aktie: Trump präsentiert umstrittenen Jumbojet aus Katar als neue Air Force One

Trotz Korruptionsvorwürfen hat US-Präsident Donald Trump einen vom Golfemirat Katar geschenkten Jumbojet als künftige Regierungsmaschine vorgestellt. "Das andere Flugzeug war etwa 35 Jahre alt, und es war an der Zeit", sagte der sichtlich begeisterte Trump auf einem Podium vor der Maschine vom Typ Boeing 747. Zur Nachricht

7. Straße von Hormus im Fokus: USA und Iran ringen um endgültige Einigung

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein umfassendes Abkommen zur Beilegung des Kriegs nehmen Fahrt auf. Zur Nachricht

8. KI-Boom katapultiert HOCHTIEF in den DAX - Aktien immer wertvoller

Der Baukonzern HOCHTIEF ist seit heute im DAX. Das Unternehmen wird damit zu den 40 führenden börsennotierten Firmen in Deutschland gezählt. Zur Nachricht

9. Ölpreise kommen weiter zurück

Die Ölpreise geben zum Wochenstart etwas nach. Brent kostet 78,88 US-Dollar je Barrel, für WTI wird ein Preis von 75,38 US-Dollar je Barrel aufgerufen.

10. Euro zu. Dollar leichter

Der Euro gibt am Montagmorgen zum Dollar leicht nach. EUR/USA stand zuletzt bei 1,1461.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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