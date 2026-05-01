10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - DAX vor weiterem Rücksetzer
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX schwächer erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen.
Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,9 Prozent schwächer bei 23.743 Punkten.
2. Börsen in Fernost in Rot
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenauftakt überwiegend rote Vorzeichen aus.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:40 Uhr) einen Verlust von 0,51 Prozent bei 61.094,47 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen minimale 0,04 Prozent auf 4.137,00 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 1,15 Prozent bei 25.663,38 Zähler ab.
3. Trump spricht von Zerstörung: 'Für den Iran tickt die Uhr' - Israel in Alarmbereitschaft
US-Präsident Donald Trump droht dem Iran inmitten der festgefahrenen diplomatischen Bemühungen mit Zerstörung. Zur Nachricht
4. Lufthansa-Aktie: Kühne Holding könnte Beteiligung weiter aufstocken
Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Erhöhung ihres Anteil an Lufthansa nicht aus. Zur Nachricht
5. Bayer-Aktie im Fokus: Positive Phase-II-Daten zu Darolutamid bei Jahrestagung präsentiert
Bayer hat auf der Jahrestagung der American Urological Association (AUA) 2026 neue Daten der Phase-II-Studie ARASEC präsentiert. Zur Nachricht
6. Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum
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7. Mercedes-Benz-Aktie: Chef kann sich Ausbau von Rüstungsgeschäft vorstellen
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. Zur Nachricht
8. Roche-Aktie: Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs
Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten. Zur Nachricht
9. Ölpreise ziehen an
Die Ölpreise sind zum Start in die Woche wegen der wieder schärferen Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter gestiegen.
10. Euro kaum verändert
Der Euro bewegt sich derzeit kaum.
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