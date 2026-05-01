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10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - DAX vor weiterem Rücksetzer

18.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Wieso der DAX noch weiter fallen dürfte | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,9 Prozent schwächer bei 23.743 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenauftakt überwiegend rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:40 Uhr) einen Verlust von 0,51 Prozent bei 61.094,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen minimale 0,04 Prozent auf 4.137,00 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,15 Prozent bei 25.663,38 Zähler ab.

3. Trump spricht von Zerstörung: 'Für den Iran tickt die Uhr' - Israel in Alarmbereitschaft

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran inmitten der festgefahrenen diplomatischen Bemühungen mit Zerstörung. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie: Kühne Holding könnte Beteiligung weiter aufstocken

Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Erhöhung ihres Anteil an Lufthansa nicht aus. Zur Nachricht

5. Bayer-Aktie im Fokus: Positive Phase-II-Daten zu Darolutamid bei Jahrestagung präsentiert

Bayer hat auf der Jahrestagung der American Urological Association (AUA) 2026 neue Daten der Phase-II-Studie ARASEC präsentiert. Zur Nachricht

6. Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum

berkshire_hathaway_b hat sein erstes 13F-Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neuen CEOs Greg Abel vorgelegt. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Chef kann sich Ausbau von Rüstungsgeschäft vorstellen

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. Zur Nachricht

8. Roche-Aktie: Tecentriq erhält US-Zulassung bei Blasenkrebs

Die Roche-Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise sind zum Start in die Woche wegen der wieder schärferen Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter gestiegen.

10. Euro kaum verändert

Der Euro bewegt sich derzeit kaum.

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com