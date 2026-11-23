10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor robustem Start

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart zu moderaten Gewinnen.

2. Börsen in Fernost kaum verändert - Nikkei im Feiertag

Dabei befindet sich der Nikkei 225 in Tokio in der Feiertagspause, am Freitag verlor er letztlich um 5,06 Prozent auf 56.436,65 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zum Wochenstart zeitweise 0,06 Prozent auf 3.535,81 Punkte.

Werbung

In Hongkong notiert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,02 Prozent höher bei 22.414,83 Einheiten.

Der südkoreanische KOSPI wird derweil vom Tech-Sell-Off getroffen und verliert stellenweise 3,31 Prozent auf 4.708,54 Zähler.

3. Befreiungsschlag im Glyphosat-Streit: Bayer-Aktie steigt nach Richterspruch

Werbung

Durchbruch im US-Glyphosat-Streit: Ein Richter hat den milliardenschweren Sammelvergleich von Bayer abschließend gebilligt. Die Aktie reagiert mit deutlichen Gewinnen. Zur Nachricht

4. Aktien von Mercedes-Benz und BMW: Ganztägige Warnstreiks in Berlin und Brandenburg

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gibt es in Berlin und Brandenburg weitere, zum Teil ganztägige Warnstreiks. Zur Nachricht

5. Wertberichtigung und Zusatzkosten: thyssenkrupp nucera-Aktie erneut unter Druck

Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung einer Pilotanlage haben den Elektrolyse-Spezialisten thyssenkrupp nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 noch stärker belastet als erwartet. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie im Blick: Milliardenausbau in Grünheide weckt Sorgen bei Anwohnern

Angesichts des angekündigten Neubaus einer Tesla-Produktionshalle sorgen sich die Bewohner der Region Grünheide um ihre Infrastruktur. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie im Fokus: Nmecha schießt die Borussia in Gladbach an die Spitze

Pünktlich zur Mitgliederversammlung grüßte Borussia Dortmund von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Zur Nachricht

8. Siemens-Aktie: Busch signalisiert Appetit auf Zukäufe und warnt vor KI-Konkurrenz aus China

Der Technologiekonzern Siemens will sein Wachstum auch durch weitere Übernahmen vorantreiben. Dafür blicken die Münchener auf eine gut gefüllte Kasse. Zur Nachricht

9. Ölpreise stagnieren

Die Ölpreise ermäßigen sich am Montagmorgen nur minimal.

10. Euro etwas fester

Der Euro legt zum US-Dollar leicht zu.