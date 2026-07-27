10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - Palantir vor Zahlen im Anlegerblick

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03.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die OPEC+ erhöht ab September die Ölfördermenge um 188.000 Barrel pro Tag, was den schrittweisen Rückbau der Förderkürzungen abschließt.

• BYD verzeichnet im Juli einen Absatzsprung von fast 22 Prozent im Auslandsgeschäft, was den dritten Monat in Folge Wachstum bedeutet.

• Der deutsche Aktienindex DAX bleibt im Fokus des Handelstages, während die Börsen in Fernost ebenfalls beobachtet werden.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor höherem Start

Der DAX dürfte sich zum Handelsstart seinem Rekordhoch nähern.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der Nikkei 225 sinkt zeitweise um 1,07 Prozent auf 63.674,15 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,82 Prozent auf 3.800,98 Zähler.

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In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,06 Prozent auf 25.867,77 Einheiten an.

3. BYD: Absatzsprung im Juli dank Auslandsgeschäft

BYD hat für Juli 2026 einen Absatz von 419.211 Fahrzeugen gemeldet, ein Plus von fast 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie Reuters auf Basis der am 1. August 2026 veröffentlichten Unternehmenszahlen berechnet. Es ist bereits der dritte Monat in Folge, in dem der chinesische Tesla-Konkurrent im Jahresvergleich zulegen kann. Zur Nachricht

4. OPEC+ einigt sich auf Förderplus ab September

Die OPEC+ hat nach einem virtuellen Treffen am Sonntag offiziell bestätigt, die Ölfördermenge ab September um 188.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, wie die Gruppe in einer gemeinsamen Erklärung mitteilte. Damit ist der schrittweise Rückbau der 2023 vereinbarten freiwilligen Förderkürzungen von 1,65 Millionen Barrel pro Tag abgeschlossen. Zur Nachricht

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5. Rheinmetall: US-Geschäft mit Auftrag für autonome Fahrzeuge ausgebaut

Die amerikanische Tochtergesellschaft American Rheinmetall des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall hat sich einen 18-monatigen Auftrag der US-Armee für autonome, hybridbetriebene unbemannte Bodenfahrzeuge gesichert. Zur Nachricht

6. Zahlenreigen an der Wall Street

Nach Börsenschluss an der Wall Street gewährt unter anderem Palantir einen Blick in seine Bücher. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. Geplante Angriffe abgesagt: Trump verweist auf "Umrisse einer Einigung" mit Iran

Aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Zur Nachricht

8. Volkswagen-Tochter Audi plant Änderungen am Formel-1-Motor erst für 2027

Audi wird seinen Motor in dieser Formel-1-Saison nicht mehr weiterentwickeln. Renndirektor Allan McNish zufolge wird es erst für das nächste Jahr wieder Neuerungen für den Antriebsstrang beim deutschen Werksteam geben. Zur Nachricht

9. Fielmann-Aktie: Smartglasses-Erwartungen gedämpft

Smartglasses werden das Smartphone nach Einschätzung von Fielmann-Chef Marc Fielmann zumindest in den nächsten Jahren nicht ablösen. Zur Nachricht

10. Ölpreise in Rot

Die Ölpreise sind nach dem von US-Präsident Donald Trump abgesagten Angriff auf den Iran deutlich gesunken.