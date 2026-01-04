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10 vor 9

10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - Virgin Galactic öffnet Bücher

30.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Virgin Galactic-Aktie mit Bilanz von Interesse | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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Shanghai Composite
3.913,7 PKT 24,6 PKT 0,63%
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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte schwächer in die verkürzte Osterwoche starten. Damit rückt die runde Marke von 22.000 Punkten wieder in den Fokus.

2. Börsen in Fernost geben überwiegend nach

In Tokio gerät der Nikkei 225 deutlich unter die Räder und rutscht zeitweise 3,19 Prozent auf 51.672,43 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland hingegen gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,25 Prozent auf 3.923,42 Zähler.

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In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,99 Prozent auf 24.705,47 Stellen.

3. Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks

Lufthansa-Passagieren drohen Streiks der Flugbegleiter. Zur Nachricht

4. Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

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Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com kommt in Österreich nicht voran. Zur Nachricht

5. Virgin Galactic vermeldet Bilanzzahlen

Nach US-Börsenschluss wartet Virgin Galactic mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2025 auf. Bisherige Bilanzergebnisse der Saison im Fokus und weitere Termine

6. Lockheed Martin-Aktie: Nasa will Überschallflugzeug 'X-59' häufiger testen

Die Nasa will ihr Überschallflugzeug "X-59" künftig häufiger in die Luft bringen. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: AS Rom hat offenbar Interesse an Julian Brandt

Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund. Zur Nachricht

8. Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta publiziert

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat finale Zwei-Jahres-Daten aus der Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN zu Fabhalta (Iptacopan) bei IgA-Nephropathie vorgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen weiter zu. Die Nordseesorte Brent hält sich dabei deutlich über 110 US-Dollar.

10. Euro mit leicht behaupteter Tendenz

Der Euro gewinnt zum US-Dollar etwas an Boden.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com

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