10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - VW senkt Gewinnprognose - Indexanpassungen im Blick

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21.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• US-Präsident Trump plant eine „AI Force“ zur Förderung der KI-Entwicklung, während die Indexzusammensetzung im europäischen Markt durch Anpassungen bei Ströer, Hugo Boss und VW verändert wird.

• Volkswagen und Porsche mussten ihre Gewinnprognosen deutlich senken, während die Deutsche Telekom KI als bedeutendes Zukunftspotenzial sieht und Google vor Sicherheitsrisiken bei KI-Software warnt.

• Der DAX und TecDAX werden heute mit leichten Kursgewinnen erwartet, während die asiatischen Börsen in Tokio, Shanghai und Hongkong zum Wochenbeginn im Plus notieren.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX mit Erholungstendenz erwartet

Der DAX sowie der TecDAX wird leicht im Plus erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenbeginn mit Gewinnen

In Tokio legte der Nikkei 225 am Freitag schlussendlich 1,38 Prozent auf 65.018,95 Punkte zu. Am Montag bleibt er geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 3.930,17 Zähler nach oben.

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In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,42 Prozent auf 24.855,41 Punkte.

3. Aktien von VW und Porsche knicken ein: Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich

Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau senkt Volkswagen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zur Nachricht

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4. Deutsche Telekom-Aktie vor dem Umbruch? CEO sieht KI als „größtes Geschenk“ für die Menschheit

Deutsche Telekom-Chef Tim Höttges mahnt mehr Zuversicht an, damit Deutschland wieder vorankommt - und sieht KI als „größtes Geschenk“ für die Menschheit. Zur Nachricht

5. Alphabet-Aktie im Visier: Google-KI Gemini außer Kontrolle? Tech-Riese macht KI-Hacking-Vorfälle publik

Auch Googles KI-Software Gemini hat sich bei Tests ihrer Cybersicherheits-Fähigkeiten in Computersysteme anderer Unternehmen gehackt. Zur Nachricht

6. Neue Impulse für Vonovia-Aktie? CEO verteidigt Beitrag des Konzerns gegen Wohnungsnot

Bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in Berlin sieht sich der Immobilienkonzern Vonovia in einer wichtigen Rolle. "Ich glaube, dass unser Unternehmen Teil der Lösung sein muss und auch ist", sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zur Nachricht

7. Signal für NVIDIA-Aktie und Co.? Trump plant „AI Force“ - KI-Vorsprung der USA soll gesichert werden

US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. Zur Nachricht

8. SAP-Aktie unter der Lupe: CEO äußert sich zur Merz-Krise und fordert mehr Reformen

SAP-Chef Christian Klein hat sich zurückhaltend zur Krise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und einem Kanzlerwechsel geäußert. "Ich glaube nicht, dass die Probleme in der Koalition durch Veränderung an der Spitze verschwinden würden", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zur Nachricht

9. Geldpolitik in Fernost: Chinas Zentralbank hält an bisheriger Zinslinie fest

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet. Zur Nachricht

10. Ströer-Aktie steigt in MDAX auf, HUGO BOSS muss weichen - VW-Aktie fliegt aus EuroStoxx 50 - Auch Rotation im SMI und ATX

Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Familie hat ein überschaubares Ergebnis gebracht. Zur Nachricht