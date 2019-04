10 wichtige Fakten zum Wochenausklang an der Börse

Der DAX dürfte am Freitag ohne große Veränderungen zum Vortag in den Handel starten.

2. Nikkei legt zu

Chinas Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

In Tokio zeigt sich der japanische Index Nikkei 225 um 08:00 MESZ mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 21.792,13 Punkten.

Der Shanghai Composite in China lag am Donnerstag 0,94 Prozent höher bei 3.246,57 Zählern.

In Hongkong verlor der Hang Seng im Donnerstagshandel 0,17 Prozent auf 29.936,32 Indexpunkte.

3. Commerzbank-Chef - Stillhalten ist keine Option

Commerzbank-Chef Martin Zielke hat in einem Gespräch mit Mitarbeitern versucht, sie von den Vorteilen einer Fusion mit der Deutschen Bank zu überzeugen. Zur Nachricht

4. EU-Kartellermittlungen: Deutsche Autobauer erwarten Post aus Brüssel

VW, Daimler und BMW müssen nach langwierigen Ermittlungen der EU-Kartellwächter an diesem Freitag mit detaillierten Vorwürfen rechnen. Zur Nachricht

5. Amazon-Chef Jeff Bezos behält nach Scheidung 75 Prozent der Aktien

Amazon-Chef Jeff Bezos (55) und seine Ex-Ehefrau MacKenzie Bezos (48) haben sich im Zuge ihrer Scheidung auf die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens geeinigt. Zur Nachricht

6. Richterin fordert Einigung von Tesla-Chef Musk und US-Börsenaufsicht

Im Rechtskonflikt zwischen Elon Musk und der US-Börsenaufsicht SEC um die Social-Media-Aktivitäten des Tesla-Chefs fordert das zuständige Gericht eine einvernehmliche Lösung. Zur Nachricht

7.Trump hofft auf baldigen Durchbruch im Handelsstreit mit China

In ihrem seit Monaten andauernden Handelsstreit hoffen China und die USA auf einen baldigen Durchbruch. Zur Nachricht

8. Airbus bucht im März kräftigen Auftragseingang, aber auch Stornierungen

Das Geschäft des Flugzeugbauers Airbus hat nach einem mauen Jahresauftakt im März kräftig angezogen. Zur Nachricht

9. Ölpreise verändern sich wenig

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig bewegt. Der starke Anstieg der Ölpreise in der ersten Wochenhälfte ist damit gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,28 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen geringfügig um sechs Cent auf 62,16 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1227 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: Börse Frankfurt, katjen / Shutterstock.com