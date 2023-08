10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich mit moderaten Gewinnen

Der DAX dürfte etwas fester in den Donnerstagshandel starten. Vorbörslich wird er vom Broker IG zeitweise 0,12 Prozent höher bei 15.910 Zählern taxiert.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise um 1,05 Prozent auf 32.674,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite hingegen zwischenzeitlich um 0,53 Prozent auf 3.120,39 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng stellenweise 0,26 Prozent ab auf 18.434,80 Einheiten.

3. TUI trennt sich von Beteiligung an RTK

Der Touristikkonzern TUI trennt sich nach einem Datenskandal von seiner Beteiligung an der Reisebürokette RTK. TUI verkaufe seine 25-Prozent an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen an die Raiffeisen Touristik Group (RTG), der bereits die übrigen 75 Prozent gehören, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Zur Nachricht

4. Salesforce mit Gewinnsprung

Im zweiten Jahresviertel seines Fiskaljahres 2024 erzielte Salesforce einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,12 US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte das EPS des SAP-Konkurrenten noch 1,19 US-Dollar betragen. Zur Nachricht

5. UBS erzielt Rekordgewinn - Vollständige Integration der Credit Suisse geplant

Die Schweizer Großbank UBS hat durch die Notübernahme ihrer gescheiterten Rivalin Credit Suisse im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden US-Dollar (26,5 Mrd Euro), wie sie am Donnerstag in Zürich mitteilte. Zur Nachricht

6. VW-Betriebsratswahl behält Gültigkeit

Die jüngste Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg muss doch nicht wiederholt werden. Das Landesarbeitsgericht in Hannover hob am Mittwoch einen Beschluss des Arbeitsgerichts Braunschweig vom vergangenen Sommer auf, der die Wahl für unwirksam erklärt hatte, wie der VW-Betriebsrat mitteilte. Zur Nachricht

7. Borussia Dortmund steht wohl kurz vor der Verpflichtung des Nationalspielers Bella-Kotchap

Der Fußball-Bundesligist BVB ist sich nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky bereits mit dem 21 Jahre alten Verteidiger vom Premier-League-Absteiger FC Southampton einig. Zur Nachricht

8. ENCAVIS beschließt Kooperation mit Innovar Solar bei Solarprojekten

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat eine Kooperation mit Innovar Solar für Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 160 Megawatt unterzeichnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstagmorgen kaum. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,90 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 81,67 Dollar.

10. Euro kann Vortagesgewinne verteidigen

Der Euro notiert am Donnerstagmorgen zum US-Dollar wenig verändert und kann damit die Vortageszuwächse halten. Am Morgen war ein Euro zeitweise 1,0971 US-Dollar wert.