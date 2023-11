10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig bewegt

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,66 Prozent höher bei 32.699,82 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,06 Prozent im Plus bei 3.054,07 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,26 Prozent auf 17.522,70 Einheiten nach.

3. Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Telekom hat Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss knapp erreicht

Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr abgeschlossen, insgesamt aber die Erwartungen knapp erreicht. Zur Nachricht

4. Merck-Aktie: Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis - Ergebnis dennoch über Erwartung

Die Darmstädter Merck KGaA hat im dritten Quartal weitere Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verbucht, aber mehr verdient als am Markt erwartet. Zur Nachricht

5. Henkel-Aktie: Henkel erhöht erneut die Prognose für das Gesamtjahr

Henkel hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Zur Nachricht

6. LEG-Aktie: LEG wird optimistischer und will wieder Dividende zahlen

LEG hat im dritten Quartal operativ mehr verdient und ist optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. Brenntag-Aktie: Umsatz und Ergebnis stärker rückläufig als von Analysten erwartet

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2023 unter der negativen Entwicklungen der Absatzmenge und Preisdruck gelitten. Zur Nachricht

8. HENSOLDT-Aktie: HENSOLDT in den ersten neun Monaten 2023 mit solidem Wachstum

Der Rüstungskonzern HENSOLDT ist in den ersten neun Monaten 2023 solide gewachsen. Zur Nachricht

9. Arm-Aktie nachbörslich an der NASDAQ abgestraft: Erste Bilanz nach IPO überzeugt nicht

Mit Spannung hatten Anleger auf die erste Bilanz des Halbleiterriesen Arm Holding nach dem Börsengang des Unternehmens gewartet. Zur Nachricht

10. Euro hält sich an der Marke von 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter bei der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0671 Dollar festgelegt.