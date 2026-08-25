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10 vor 9

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
94.34 USD -1.29 USD -1.35 %
News
Ölpreis (WTI)
90.00 USD -1.01 USD -1.11 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.16 USD 0.00 USD 0.08 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,839.33 EUR -130.78 EUR -0.5 %
News | Analysen
Hang Seng
25,311.21 HKD -18.52 HKD -0.07 %
News | Analysen
Nikkei 225
64,303.28 JPY -22.36 JPY -0.03 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,941.39 CNY -38.50 CNY -0.97 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor Stabilisierung

Der DAX dürfte sich am Donnerstag etwas von den jüngsten Verlusten erholen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,38 Prozent auf 64.079,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent schwächer bei 3.935,52 Zählern.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,41 Prozent tiefer bei 25.206,30 Einheiten.

3. Elliott greift bei Deutsche Telekom-Aktie zu: Fusion mit T-Mobile US soll verhindert werden

Elliott hat Kreisen zufolge einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut - und will die angedachte Fusion mit T-Mobile US verhindern. Zur Nachricht

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4. Delivery Hero-Aktie: Aufsichtsrat und Vorstand unterstützen Übernahmeangebot von Uber

Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero äußern sich offiziell zum 14,8-Milliarden-Dollar-Angebot von Uber - und geben eine klare Empfehlung ab. Zur Nachricht

5. Broadcom-Aktie in Rot: Umsatz verdreifacht, Erwartungen übertroffen - Ausblick belastet

Der US-Halbleiter- und Softwareriese Broadcom hat seine Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. So hat der Konzern bei Umsatz und Gewinn abgeschnitten. Zur Nachricht

6. VW-Aktie im Blick: Führungswechsel in Nordamerika - Schubert löst Gruner ab

Laut einer Volkswagen-Mitteilung soll Marco Schubert die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Blume berichten. Zur Nachricht

7. HHLA-Aktie im Blick: Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr

Im Hamburger Hafen hat ein 48-stündiger Warnstreik begonnen. Zur Nachricht

8. US-Energieminister spricht von historischen Öl-Deals mit Venezuela - Aktien von Chevron, Eni & Co. im Blick

US-Energieminister Chris Wright hat bei einem Besuch in Caracas die jüngsten Öl-Abkommen mit Venezuela als "historisch" bezeichnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise fallen am Donnerstagmorgen leicht zurück.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar gut behauptet.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

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