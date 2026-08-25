10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor Stabilisierung
Der DAX dürfte sich am Donnerstag etwas von den jüngsten Verlusten erholen.
2. Börsen in Fernost mit Verlusten
In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,38 Prozent auf 64.079,33 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent schwächer bei 3.935,52 Zählern.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,41 Prozent tiefer bei 25.206,30 Einheiten.
3. Elliott greift bei Deutsche Telekom-Aktie zu: Fusion mit T-Mobile US soll verhindert werden
Elliott hat Kreisen zufolge einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut - und will die angedachte Fusion mit T-Mobile US verhindern. Zur Nachricht
4. Delivery Hero-Aktie: Aufsichtsrat und Vorstand unterstützen Übernahmeangebot von Uber
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero äußern sich offiziell zum 14,8-Milliarden-Dollar-Angebot von Uber - und geben eine klare Empfehlung ab. Zur Nachricht
5. Broadcom-Aktie in Rot: Umsatz verdreifacht, Erwartungen übertroffen - Ausblick belastet
Der US-Halbleiter- und Softwareriese Broadcom hat seine Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. So hat der Konzern bei Umsatz und Gewinn abgeschnitten. Zur Nachricht
6. VW-Aktie im Blick: Führungswechsel in Nordamerika - Schubert löst Gruner ab
Laut einer Volkswagen-Mitteilung soll Marco Schubert die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Blume berichten. Zur Nachricht
7. HHLA-Aktie im Blick: Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr
Im Hamburger Hafen hat ein 48-stündiger Warnstreik begonnen. Zur Nachricht
8. US-Energieminister spricht von historischen Öl-Deals mit Venezuela - Aktien von Chevron, Eni & Co. im Blick
US-Energieminister Chris Wright hat bei einem Besuch in Caracas die jüngsten Öl-Abkommen mit Venezuela als "historisch" bezeichnet. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben etwas nach
Die Ölpreise fallen am Donnerstagmorgen leicht zurück.
10. Euro stabil
Der Euro zeigt sich zum US-Dollar gut behauptet.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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