10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost verbuchen Gewinne

Nachdem das Geschäft in Tokio die letzten Tage geruht hat, klettert der Nikkei 225 am Donnerstag gegen 07:00 MESZ um 5,68 Prozent auf 62.894,55 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent fester bei 4.170,75 Einheiten.

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In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,56 Prozent auf 26.623,94 Zähler.

3. Rheinmetall-Aktie im Fokus: Deutlich höherer Gewinn im ersten Quartal

Rheinmetall hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Unternehmen hatte diese Woche bereits Eckzahlen veröffentlicht. Zur Nachricht

4. Vonovia-Aktie im Fokus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang

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Vonovia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und dabei von einem höheren Beitrag aus dem Vermietungsgeschäft und den wohnungsnahen Dienstleistungen profitiert. Zur Nachricht

5. US-Bilanzsaison findet Fortsetzung

Vor der Eröffnung der Wall Street wird Peloton Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Nachbörslich folgen dann Airbnb, Block, Coinbase, SoundHound AI und Opendoor Technologies mit ihren Bilanzvorlagen. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

6. Siemens Healthineers Aktie im Fokus: Prognose gesenkt - Labordiagnostik auf dem Prüfstand

Siemens Healthineers streicht nach erheblichen Umsatzeinbußen in China im abgelaufenen Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 zusammen und stellt das Diagnostikgeschäft auf den Prüfstand. Zur Nachricht

7. Kontron-Aktie springt nach Übernahmespekulationen an: Großaktionär prüft öffentliches Angebot

Die Kontron AG könnte vor einem bedeutenden Eigentümerwechsel stehen: Großaktionär Ennoconn prüft laut Ad-hoc-Mitteilung ein mögliches Pflichtangebot an die Aktionäre. Zur Nachricht

8. Arm-Aktie hebt ab: Anleger von Gewinn- und Umsatzsprung überzeugt

Arm hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. So hat der Chipdesigner abgeschnitten. Zur Nachricht

9. Fluence Energy-Aktie auf Höhenflug: Siemens Tochter überrascht mit starkem

Fluence Energy, eine Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet. Zur Nachricht

10. IonQ-Aktie nur wenig verändert: Umsatz springt kräftig in die Höhe - Prognose wird angehoben

Quantenaktien werden am Aktienmarkt derzeit besonders stark beachtet. Entsprechend gespannt waren Anleger auf die Zahlen des Branchenvertreters IonQ. Zur Nachricht