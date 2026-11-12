10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - DAX nimmt neues Rekordhoch ins Visier
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor neuem Rekordhoch
Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,86 Prozent auf 26.887,00 Euro. Damit dürfte ein neues Rekordhoch erreicht werden.
2. Börsen in Fernost sinken
Der Nikkei 225 fällt um 0,88 Prozent auf 60.707,53 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gibt daneben der Shanghai Composite 0,57 Prozent auf 3.659,79 Zähler zu.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen 1,03 Prozent tiefer bei 24.065,31 Punkten.
3. Siemens-Aktie: Starkes Quartal und ambitionierte Mittelfristziele
Siemens hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre ambitioniertere Ziele gesetzt. Zur Nachricht
4. Allianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie legt zu
Die Allianz präsentiert neue Geschäftszahlen und passt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr an. Auch an der Börse zeigt sich eine Reaktion auf die Nachrichten des Versicherers. Zur Nachricht
5. Jensen Huang bei NVIDIA vor dem Aus: Bericht über zweite Affäre – Aktie bricht weiter ein
NVIDIAs Board soll die Ablösung von Jensen Huang vorbereiten. Nach dem Bericht über eine zweite Affäre verliert die Aktie nachbörslich rund acht Prozent. Wie geht es jetzt weiter? Zur Nachricht
6. Merck-Aktie: Zweite Prognoseanhebung für 2026 nach starkem dritten Quartal
Die Merck KGaA hat im dritten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn die Erwartungen übertroffen und erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben, das zweite Quartal in Folge. Zur Nachricht
7. IONOS-Aktie: Mehr Gewinn, Ziele unverändert
IONOS liegt nach den ersten neun Monaten auf Kurs für seine Jahresziele. Zur Nachricht
8. BASF-Aktie: Chemiekonzern nimmt Milliardenanlage in den USA in Betrieb
BASF baut seine Produktionskapazitäten in Nordamerika mit einer milliardenschweren Investition aus. Zur Nachricht
9. Ölpreise fallen
Die Ölpreise verlieren am Donnerstag.
10. Euro moderat im Minus
Der Euro fällt zum US-Dollar leicht.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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