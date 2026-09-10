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10 vor 9

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB-Leitzinsentscheid - Oracle-Aktie vor Zahlen

10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB-Leitzinsentscheid - Oracle-Aktie vor Zahlen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor ruhiger Eröffnung

Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zur Eröffnung kaum bewegen.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der Nikkei 225 0,21 Prozent auf 65.007,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite unterdessen 0,4 Prozent auf 3.935,52 Zähler.

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In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 1,29 Prozent auf 24.949,42 Einheiten ab.

3. EZB vor Leitzinsanhebung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte heute beschließen, den Leitzinssatz
für Bankeinlagen um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent anzuheben. ESTR-Forwards preisen einen solchen Schritt voll ein, und dafür gibt es gute Gründe: Die Inflation hat sich zuletzt weiter vom EZB-Zielwert 2 Prozent entfernt, der Iran-Krieg mit weitgehender Sperrung der Straße von Hormus setzt sich fort, und die Kommunikation der EZB lässt ebenfalls keinen Zweifel daran, dass sie den Leitzins auf ein Niveau anheben wird, das zuletzt im März 2025 herrschte.

4. Daimler Truck-Aktie: Großinvestition in Wasserstoff-Lkw

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will bis Ende des Jahrzehnts einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, also mehrere hundert Millionen Euro, in Wasserstoff-Lkw investieren. Zur Nachricht

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5. Bayer-Aktie: FDA-Zulassung für Krebsmittel Sevabertinib erhalten

Bayers Wirkstoff Sevabertinib hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form von Lungenkrebs erhalten. Zur Nachricht

6. Oracle öffnet die Bücher

In den USA dürften sich die Blicke nach der Schlussglocke auf Oracle richten. Das Urgestein präsentiert seine Bilanz. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. RWE-Aktie: Chef fordert besseren Netzschutz

RWE-Chef Markus Krebber fordert nach einer Serie von Sabotage-Angriffen auf das Stromnetz in mehreren Bundesländern einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur. Zur Nachricht

8. Ottobock-Aktie im Fokus: Warum die DSW jetzt den Klageweg beschreitet

Eine Aktionärsvereinigung klagt gegen den Prothesenhersteller Ottobock. Zur Nachricht

9. Apple-Aktie im Fokus: iKonzern kündigt erstes faltbares iPhone-Modell an

Vor beinahe 20 Jahren prägte Apple mit dem iPhone den Grundstein für die Geräteklasse moderner Smartphones, jetzt spendiert der Konzern seinem wichtigsten Produkt die erste radikale Veränderung.Zur Nachricht

10. Ölpreise verharren auf hohem Niveau - Brent teilweise kurz vor 102 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel angesichts der unveränderten Lage am Persischen Golf ihre jüngsten Gewinne gehalten.

Bildquellen: Shchipkova Elena/ shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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