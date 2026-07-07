10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus - SAP und Intel öffnen die Bücher

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23.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX dürfte vor dem EZB-Entscheid leicht nachgeben.

2. Börsen in Fernost fester

Der Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,93 Prozent auf 66.733,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist ein moderates Plus zu sehen: Der Shanghai Composite gewinnt stellenweise 0,20 Prozent auf 3.874,88 Zähler.

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Im Plus präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 1,23 Prozent auf 25.198,60 Einheiten zulegt.

3. Sartorius-Aktie fester: Pharmazulieferer bestätigt nach robustem Halbjahr die Prognose

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat seine Jahresprognose nach einem robusten Wachstum im ersten Halbjahr bestätigt. Zur Nachricht

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4. Zahlenvorlagen nach US-Börsenschluss

Nach der Schlussglocke an der Wall Street steht nicht nur die Bilanz von IT-Urgestein Intel auf der Agenda, auch SAP wird dann seine Zahlen vorlegen. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

5. Nestlé-Aktie im Fokus: Wachstumstempo im ersten Halbjahr gesteigert Joint Venture für Wassergeschäft

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé hat sein Wachstumstempo aus eigener Kraft im ersten Halbjahr 2026 wegen Preissteigerungen und höherer Absatzmengen gesteigert. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie verliert: Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück - Erlöse gesteigert

Mit Spannung war die Quartalsbilanz des Elektroautopioniers Tesla erwartet worden. So reagierten Anleger auf die Zahlenvorlage. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie knickt ein: Google-Mutter steigert Gewinn und Umsatz - Mehr Milliarden für KI

Für Anleger der Google-Mutter Alphabet wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der Techriese hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

8. ServiceNow-Aktie springt an: Gewinn deutlich gestiegen - Erwartungen übertroffen

Mit einem kräftigen Gewinnsprung hat ServiceNow das abgelaufene Quartal beendet. Auch die anderen Kennzahlen sorgen auf Aufmerksamkeit. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen am Donnerstagmorgen an.

10. Euro gewinnt an Boden

Der Euro verteuert sich in der Früh zum US-Dollar.