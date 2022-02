10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Ukraine-Konflikt im Fokus

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 5,16 Prozent auf 13.876,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 1,81 Prozent auf 25.970,82 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 1,58 Prozent leichter bei 3.434,19 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong bricht unterdessen 2,99 Prozent auf 22.952,04 Zähler ein.

3. Russland greift Ostukraine an

Nach der von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Invasion in die Ukraine ist die Lage in dem Land unübersichtlich. Zur Nachricht

4. SAP schüttet deutlich mehr aus

SAP hat wie bereits in Aussicht gestellt die Dividende deutlich erhöht. Zur Nachricht

5. Mercedes-Benz belohnt Aktionäre nach starkem Gesamtjahr mit hoher Dividende

Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Jahr dank eines guten Schlussquartals sowohl den Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert und will den Aktionären eine deutlich höhere Dividende zahlen. Zur Nachricht

6. AXA kündigt nach gutem 2021 Aktienrückkauf an

Bruttoeinnahmen und Gewinn des französischen Versicherers AXA im Jahr 2021 sind unerwartet deutlich gestiegen. Zur Nachricht

7. HeidelbergCement macht Milliardengewinn

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat das Gesamtjahr 2021 dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn abgeschlossen. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom wächst stärker als erwartet

Die Deutsche Telekom AG ist im vierten Quartal teils deutlich stärker als erwartet gewachsen, und hat die Prognosen der Analysten außer unter dem Strich erreicht. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Aufwind

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach der weiteren Eskalation der Ukraine-Krise kräftig zugelegt und damit die jüngste Rally forciert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 Dollar oder 4,65 Prozent auf 101,34 Dollar an. Ähnlich sieht es beim Öl der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Hier zog der Preis für ein Barrel am Donnerstag im frühen Handel um 4,13 Dollar beziehungsweise 4,48 Prozent auf 96,23 Dollar an.

10. Euro verliert deutlich

Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Ein Euro kostete am Morgen 1,1250 Dollar, im Tief war der Euro am frühen Morgen auf 1,1209 Dollar gefallen.

