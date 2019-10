10 wichtige Fakten zur Börse am Montag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart marginal höher bei zuletzt 12.012,70 Punkten.

2. Börsen in Japan tiefer

In Japan sinkt der Leitindex Nikkei 0,18 Prozent stärker auf 21.370,76 Zähler.

An Chinas Börsen wird weiterhin feiertagsbedingt nicht gehandelt.

3. OSRAM-Aktien sacken nachbörslich ab, ams-Papiere schießen hoch: ams scheitert mit Angebot für OSRAM

Die geplante Übernahme des Beleuchtungsherstellers OSRAM ist geplatzt. Zur Nachricht

4. Bayer-Mediator: Nächster US-Glyphosat-Prozess wird verschoben

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer muss sich nun doch nicht schon in der übernächsten Woche in den nächsten US-Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat stürzen. Zur Nachricht

5. Aufsicht prüft offenbar Abgas-Manipulationsverdacht bei Daimler-Transportern

Ein weiteres Dieselfahrzeug von Daimler steht nach einem Bericht im Verdacht, mit illegaler Abgastechnik zu fahren. Zur Nachricht

6. PayPal kehrt Facebooks Libra-Projekt den Rücken

Mit dem Online-Bezahldienst PayPal steigt der erste namhafte Partner bei Facebooks geplanter Digitalwährung Libra aus. Zur Nachricht

7. HSBC könnte für Kostensenkung angeblich tausende Jobs abbauen

Die britische Bank HSBC plant laut einem Zeitungsbericht Maßnahmen zur Kostensenkung, die zur Streichung von bis zu 10.000 Stellen führen könnten. Zur Nachricht

8. Post-Chef rechnet mit hohem Verlust für Streetscooter

"Ein signifikanter zweistelliger Millionenbetrag wird es auch dieses Jahr werden", sagte Appel zum voraussichtlichen Jahresergebnis der Tochter Streetscooter der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise sind am Montag nahezu unverändert in die Handelswoche gestartet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,34 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um vier Cent auf 52,85 Dollar.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0980 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

