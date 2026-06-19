Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX leichter erwartet
Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
2. Börsen in Fernost geben mehrheitlich nach
Der Nikkei 225 in Tokio notiert gegen 07:00 MESZ auf Vortagesniveau bei 67.245,32 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,66 Prozent auf 3.887,92 Zähler.
Der Hang Seng gibt 0,47 Prozent auf 24.099,89 Einheiten nach.
3. EVOTEC-Aktie sackt ab: Wirkstoff-Entwickler gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet
Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. Das kommt an der Börse alles andere als gut an. Zur Nachricht
4. TRATON-Aktie im Fokus: Operatives Ergebnis übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal
Die Nutzfahrzeugholding TRATON hat im zweiten Quartal operativ deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Zur Nachricht
5. Drägerwerk nach Quartalszahlen etwas optimistischer für 2026 - Aktie legt zu
Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk blickt nach einem guten zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Zur Nachricht
6. Aktie im Fokus: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise
Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht. Zur Nachricht
7. Shelly-Aktie im Fokus: Tech-Konzern steigert Umsatz kräftig
Der Technologiekonzern Shelly hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt. Zur Nachricht
8. Warner-Aktie im Plus: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen
Zwölf US-Bundesstaaten ziehen vor Gericht, um die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Bros durch den Konkurrenten Paramount zu verhindern. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise legen weiter zu. Der Brent-Ölpreis liegt zeitweise bei 84 US-Dollar, während der Preis für WTI bei 79,30 US-Dollar liegt.
10. Euro im Blick
Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1393 US-Dollar.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Rudy Balasko / istockphoto
Ölpreis (Brent) Analysen
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