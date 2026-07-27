DAX 26.207 +0,4%ESt50 6.471 +0,4%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,43 +0,8%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.172 +2,3%Euro 1,1659 -0,1%Öl 91,4 -0,8%Gold 4.637 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag

Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
91.58 USD -0.59 USD -0.64 %
News
Ölpreis (WTI)
84.43 USD -0.58 USD -0.68 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.17 USD 0.00 USD -0.07 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
26,214.13 EUR 107.53 EUR 0.41 %
News | Analysen
Hang Seng
25,517.33 HKD -492.13 HKD -1.89 %
News | Analysen
Nikkei 225
65,856.43 JPY 328.34 JPY 0.5 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,882.01 CNY -23.19 CNY -0.59 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 65.723,45 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent nach auf 3.876,38 Stellen.

Werbung

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,25 Prozent auf 25.453,19 Punkte.

3. VW-Aktie im Blick: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft

Die Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat sich klar gegen Entlassungen und Werksschließungen bei VW ausgesprochen. Zur Nachricht

Werbung

4. Gerresheimer-Aktie: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig

Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet. Zur Nachricht

5. Reedereien wie MSC, Maersk und Hapag-LLoyd durchfahren Suezkanal teils wieder - Aktien im Blick

Die weltgrößte Containerreederei MSC nimmt auf ausgewählten Routen wieder Fahrten durch den Suezkanal auf. Zur Nachricht

6. USA wollen Einnahmequellen des Irans trockenlegen - Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung Teheran komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Zur Nachricht

7. Goldpreis: Atempause nach 16-Prozent-Rally

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Dienstagshandel nach dem Kursanstieg um über 16 Prozent in weniger als vier Wochen mit etwas schwächeren Notierungen. Zur Nachricht

8. Grantham baut Aktien-Depot um: GMO steigt in Q2 aus Berkshire aus - und greift bei Netflix zu

GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte und trennt sich zugleich von einem Goldkonzern und seiner letzten Berkshire-Position. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise geben am Dienstag etwas nach. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wird bei 92,05 US-Dollar gehandelt und damit mehr 0,13 Prozent tiefer als am Montag. Der WTI-Preis liegt derweil bei 84,55 US-Dollar und damit 0,54 Prozent niedriger.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1654 US-Dollar.

Bildquellen: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.