Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag

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25.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Ölpreise und Eurokurs bewegen sich in Reaktion auf globale Marktbedingungen.

• Der DAX zeigt aktuelle Entwicklungen und Bewegungen im Handelstag.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,3 Prozent im Plus bei 65.723,45 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent nach auf 3.876,38 Stellen.

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In Hongkong verliert der Hang Seng 0,25 Prozent auf 25.453,19 Punkte.

3. VW-Aktie im Blick: Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab - Vorstand trifft auf Belegschaft

Die Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat sich klar gegen Entlassungen und Werksschließungen bei VW ausgesprochen. Zur Nachricht

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4. Gerresheimer-Aktie: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO vorzeitig

Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG wenige Wochen vor dem geplanten Ablauf im Oktober 2026 auf eigenen Wunsch beendet. Zur Nachricht

5. Reedereien wie MSC, Maersk und Hapag-LLoyd durchfahren Suezkanal teils wieder - Aktien im Blick

Die weltgrößte Containerreederei MSC nimmt auf ausgewählten Routen wieder Fahrten durch den Suezkanal auf. Zur Nachricht

6. USA wollen Einnahmequellen des Irans trockenlegen - Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung Teheran komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Zur Nachricht

7. Goldpreis: Atempause nach 16-Prozent-Rally

Der Goldpreis zeigt sich im frühen Dienstagshandel nach dem Kursanstieg um über 16 Prozent in weniger als vier Wochen mit etwas schwächeren Notierungen. Zur Nachricht

8. Grantham baut Aktien-Depot um: GMO steigt in Q2 aus Berkshire aus - und greift bei Netflix zu

GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte und trennt sich zugleich von einem Goldkonzern und seiner letzten Berkshire-Position. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise geben am Dienstag etwas nach. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wird bei 92,05 US-Dollar gehandelt und damit mehr 0,13 Prozent tiefer als am Montag. Der WTI-Preis liegt derweil bei 84,55 US-Dollar und damit 0,54 Prozent niedriger.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1654 US-Dollar.