DAX24.136 -2,0%Est505.867 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1633 -0,5%Öl80,59 +3,2%Gold5.315 -0,2%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - DAX tiefrot erwartet - Nahostkonflikt belastet - CrowdStrike-Aktie rückt mit Bilanz ins Anlegervisier

03.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - CrowdStrike-Aktie im Visier der Anleger - DAX vorbörslich tiefrot - Nahostkonflikt belastet | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.096,8 PKT -541,2 PKT -2,20%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.059,9 PKT -570,7 PKT -2,14%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.279,1 PKT -1.778,2 PKT -3,06%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.182,6 PKT 19,7 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX verliert vorbörslich

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 1,08 Prozent tiefer bei 24.372,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio verliert der Nikkei 225 am Dienstag zeitweise 3,06 Prozent auf 56.279,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 1,59 Prozent auf 4.116,01 Zähler ab.

Verluste sind auch in Hongkong zu sehen, wo der Hang Seng 1,13 Prozent auf 25.766,44 Punkte einbüßt.

3. SMA Solar-Aktie bricht ein: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust wieder schwarze Zahlen im laufenden Jahr schreiben. Zur Nachricht

4. AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600

Der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie AIXTRON SE wird in Kürze in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Zur Nachricht

5. CrowdStrike öffnet Bücher

CrowdStrike wartet mit seinen jüngsten Quartalszahlen auf.

Was Analysten prognostizieren

6. Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran

Führende US-Republikaner rücken zur Begründung für den Angriff auf den Iran zunehmend Israels Agieren in den Fokus. Zur Nachricht

7. Plug Power-Aktie hebt ab: Wasserstoffkonzern verfehlt Gewinnerwartungen im Q4 - Umsatz über Prognose

Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal sowie im Gesamtjahr gegeben. Zur Nachricht

8. Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf AG legt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 750 Millionen Euro auf. Doch der verhaltene Ausblick drückt die Stimmung. Zur Nachricht

9. Ölpreise klettern

Die Ölpreise legen am Dienstag deutlich zu.

10. Euro verliert

Der Euro gibt gegenüber dem US-Dollar ab.

