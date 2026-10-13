Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - US-Großbanken läuten Bilanzsaison ein

10 vor 9

13.10.26 08:04 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX knapp im Minus erwartet

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 notiert nach der feiertagsbedingten Handelspause zeitweise kräftige 1,97 Prozent im Minus bei 67.668,18 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,39 Prozent auf 3.812,08 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um marginale 0,04 Prozent auf 24.262,41 Einheiten ab.

3. Volkswagen-Aktie im Blick: Neuer E-Tiguan soll Elektrogeschäft ankurbeln

Der Autohersteller (Volkswagen bringt eines seiner meistverkauften Fahrzeuge als Elektroauto auf den Markt. Der ID. Tiguan löst Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ab und soll den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Zur Nachricht

Werbung

4. LVMH-Aktie unter Druck: China-Boykott belastet das Modegeschäft

Ein Boykott in China belastet das Geschäft von LVMH: Die Mode- und Ledersparte verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von fünf Prozent. Zur Nachricht

5. IWF hebt Wachstumsprognose für Deutschland deutlich an - KI-Boom stützt Weltwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr deutlich stärker zulegen als gedacht. Zur Nachricht

Werbung

6. Fraport-Aktie: Passagieraufkommen in Frankfurt steigt im September

Der Flughafen Frankfurt hat im September ein höheres Passagier- und Frachtaufkommen verzeichnet. Wie Fraport mitteilte, wurden im vergangenen Monat mit rund 6,1 Millionen Passagieren 1,6 Prozent mehr abgefertig als im entsprechenden Vorjahresmonat. Zur Nachricht

7. Givaudan-Aktie: Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal deutlich

Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat sein Wachstum im dritten Quartal 2026 deutlich beschleunigt. Dabei hat sich auch das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft erholt. Zur Nachricht

8. SpaceX-Aktie im Blick: Festnahmen nach mutmaßlichem Anschlag auf Starlink-Station

Zwei mutmaßliche Saboteure, die einen Anschlag auf eine Starlink-Station in Polen verübt haben sollen, sind nach Angaben der polnischen Regierung in Deutschland gefasst worden. In einem Terminal des zu SpaceX gehörenden Satelliteninternetdienstes Starlink 50 Kilometer südlich von Warschau hatte es am 23. September gebrannt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 1,14 auf 92,60 Dollar, während Brent um 1,14 auf 105,51 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1173 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.