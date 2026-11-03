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Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - US-Zwischenwahlen & BioNTech, Super Micro und AMD öffnen Bücher

Börse aktuell: 10 Fakten für den Dienstag - US-Zwischenwahlen & BioNTech, Super Micro und AMD öffnen Bücher

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor Verlusten

Der DAX dürfte den zweiten Handelstag der Woche auf rotem Terrain beschreiten.

2. Börsen in Fernost zeigen sich unterschiedlich

Der Nikkei 225 notierte am Montag letztlich 0,33 Prozent tiefer bei 63.081,86 Indexpunkten. In Japan pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite unterdessen 0,84 Prozent auf 3.607,61 Zähler.

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In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,41 Prozent auf 23.489,60 Punkte.

3. Lufthansa-Aktie im Fokus: Quartalsergebnis über den Erwartungen, Ausblick für 2026 vorsichtiger

Die Deutsche Lufthansa hat ihren operativen Gewinn trotz hoher Treibstoffkosten unerwartet deutlich gesteigert. Zur Nachricht

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4. Apple-Aktie verliert: iPhone-Konzern übertrifft mit seinen Zahlen die Erwartungen - Groß-China enttäuscht

Der iKonzern Apple hat am Montag seine Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geöffnet. So schlug sich der Tech-Riese aus Cupertino zuletzt. Zur Nachricht

5. BioNTech, AMD und Super Micro legen Zahlen vor

Während BioNTech noch vor Handelsstart an der Wall Street seine Bücher öffnen wird, folgen nach Handelsende noch AMD und Super Micro Computer. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

6. Zalando-Aktie im Fokus: Operativer Gewinn steigt, Nachsteuerverlust überrascht

Zalando hat im dritten Quartal moderate Wachstumsraten verzeichnet und den operativen Gewinn EBIT gesteigert, ist aber unter dem Strich unerwartet in die roten Zahlen gerutscht. Zur Nachricht

7. FMC-Aktie im Fokus: Fresenius Medical Care engt Ergebnisausblick für 2026 ein

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seinen Ergebnis-Ausblick für das laufende Jahr eingegrenzt. Zur Nachricht

8. Evonik-Aktie im Fokus: Konzern zeigt sich beim Ergebnis etwas zuversichtlicher

Evonik hat im zurückliegenden Quartal deutlich von höheren Preisen und gestiegenen Absatzmengen profitiert. Der Spezialchemie-Konzern meldet eine spürbare Verbesserung der Ertragslage. Zur Nachricht

9. Shell-Aktie im Fokus: Konzern verkauft Anteil an australischem Gasprojekt an XRG

Der britische Energiekonzern Shell verkauft seine Beteiligung am australischen North-West-Shelf-Projekt an XRG mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zur Nachricht

10. Anthropic-Aktie: KI-Firma schreibt vor dem Börsengang Milliardenverluste

Der OpenAI-Rivale Anthropic hat seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden Dollar angehäuft. Zur Nachricht

Bildquellen: peterschreiber.media / shutterstock.com

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