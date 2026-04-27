Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Nikkei erstmals über 60.000 Punkten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX in Grün erwartet

Der DAX gewinnt vorbörslich zeitweise leicht hinzu.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,66 Prozent höher bei 60.708,08 Punkten und markiert im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil leichte 0,27 Prozent auf 4.090,93 Indexpunkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 0,09 Prozent auf 25.955,10 Einheiten ab.

3. E.ON-Aktie im Fokus: Konzern steht offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy

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Der Energiekonzern E.ON befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Zur Nachricht

4. VW-Aktie im Blick: Lies sieht Standortgarantie für Werk in Emden

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies geht nach eigenem Bekunden fest von einer Zukunft des VW-Werkes im ostfriesischen Emden aus. Zur Nachricht

5. Aktie im Fokus: Bafin untersagt UniCredit künftige unsachliche Werbeanzeigen in Bezug auf Commerzbank

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Die deutsche Finanzaufsicht greift bei einer Kampagne der UniCredit im Übernahmekampf um die Commerzbank ein. Zur Nachricht

6. Ryanair-Aktie im Fokus: Airline halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt

Der Flughafenverband sieht in der Ankündigung der drastischen Reduzierung des Flugangebots von Ryanair am Hauptstadtflughafen BER ein Alarmsignal. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Borussia Dortmund sichert sich mit Sieg gegen Freiburg frühzeitig Champions-League-Qualifikation

Borussia Dortmund (BVB) hat im 1000. Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte gegen den desolaten SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie im Fokus: Trendwende in Grünheide? Experte bleibt skeptisch

Der US-Elektroautobauer Tesla sieht für die Fabrik in Grünheide bei Berlin angesichts steigender Nachfrage eine Trendwende - dagegen spricht Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von einem "Einmaleffekt" und zeigt sich skeptisch. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen leicht an. So verteuerte sich der WTI um 1,5 auf 95,90 Dollar, während Brent um 1,52 auf 107,40 Dollar stieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.