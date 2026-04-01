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10 vor 9

Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

15.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
95,57 USD 0,23 USD 0,24%
News
Ölpreis (WTI)
91,03 USD -0,25 USD -0,27%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1794 USD -0,0002 USD -0,02%
Charts|News
Indizes
DAX 40
24.044,2 PKT 301,8 PKT 1,27%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.872,3 PKT 211,5 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
58.046,0 PKT 168,6 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.026,6 PKT 38,1 PKT 0,95%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil

Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent auf 58.377,78 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben 0,37 Prozent auf 4.041,45 Zähler zu.
Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verzeichnet Aufschläge von 0,76 Prozent auf 26.069,51 Punkte.

3. AIXTRON-Aktie gefragt: Jahresprognose erhöht

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON wird für das laufende Jahr aufgrund einer stärker als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik optimistischer.Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie trotzdem höher: Pilotengewerkschaft kündigt weitere Streiks an

Bei der Lufthansa reißt die Serie an Streiks nicht ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter CityLine und dem Ferienflieger Eurowings an.Zur Nachricht

5. Kering-Aktie sehr schwach: Gucci macht weiter Probleme

Die Papiere des französischen Luxusherstellers Kering haben negativ auf die am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen reagiert. Zur Nachricht

6. UBS-Aktie: Fitch hebt Rating an

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS von A auf A+ angehoben. Der Ausblick für das Rating ist stabil.Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie etwas tiefer: Kritik an hoher Dividende vor Hauptversammlung

Vor der Hauptversammlung von Mercedes-Benz am Donnerstag haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre die Dividende des Autobauers als zu hoch kritisiert.Zur Nachricht

8. Morgan Stanley und Bank of Amercia legen Quartalszahlen vor

Die Bilanzsaison der US-Banken nimmt zur Wochenmitte weiter Fahrt auf: Am heutigen Mittwoch werden Morgan Stanley und Bank of America den Anlegern ihre Ergebnisse des jüngsten Jahresviertels präsentieren.

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteurte sich der WTI um 0,34 auf 91,62 Dollar, während Brent um 0,31 auf 95,65 Dollar stieg.

10. Euro zum Dollar stabil

Der Euro kostet am Morgen 1,1791 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com

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