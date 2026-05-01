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Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

29.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
92,50 USD -0,81 USD -0,87%
News
Ölpreis (WTI)
87,33 USD -1,57 USD -1,77%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Indizes
DAX 40
25.092,3 PKT -85,6 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.006,2 PKT -322,1 PKT -1,27%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
66.345,8 PKT 1.652,7 PKT 2,55%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.098,6 PKT 4,9 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,32 Prozent höher bei 25.171,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Plus von 2,61 Prozent auf 66.383,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent auf 4.092,61 Zähler.

In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,94 Prozent auf 25.242,16 Indexpunkte nach oben.

3. Dell-Aktie springt 39 Prozent hoch: KI-Boom treibt kräftig an - Ausblick erhöht

Der US-Computerkonzern Dell rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. Zur Nachricht

4. Inflation in Deutschland weiterhin hoch - Verbraucher spüren Preisdruck

Die Menschen in Deutschland müssen sich weiterhin auf erhöhte Verbraucherpreise einstellen. Zur Nachricht

5. CTS Eventim-Aktie: Starker Start ins neue Geschäftsjahr

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

6. SpaceX-Rivale: Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start

Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor einem geplanten Start explodiert. Zur Nachricht

7. Deutsche Telekom-Aktie: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch

Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt. Zur Nachricht

8. DHL-Aktie: DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post

DHL eCommerce hat einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen weiter

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Vortag waren sie nach erneuten Angriffen in der Straße von Hormus zunächst stark gestiegen.

10. Euro sinkt leicht

Der Euro gibt zum US-Dollar moderat nach.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

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