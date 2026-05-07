10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte mit einem leichten Plus in den Handel einsteigen und damit den Abstand zur 25.000-Punkte-Marke etwas vergrößern.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 zwischenzeitlich um 1,68 Prozent auf 69.294,86 Zähler. Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite zeitweise 1,48 Prozent auf 4.051,69 Inndexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong hat nach der Pause vom Vortag Nachholbedarf und legt gegen den Trend 0,68 Prozent auf 23.036.53 Punkte zu.

3. Koalition verständigt sich auf umfassendes Reformpaket - Das erwartet die Deutschen jetzt

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Die Spitzen von Union und SPD haben sich nach langem Ringen im Koalitionsausschuss auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit verständigt. Zur Nachricht

4. Alphabet-Aktie wenig verändert: Schicksalstag für Google - Fällt heute das Urteil im Milliardenstreit?

Der EuGH entscheidet über Googles Rechtsmittel gegen die milliardenschwere EU-Kartellstrafe. Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe, der Konzern die eigene Suchmaschine durch seine Marktmacht bevorzugt. Zur Nachricht

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5. KI-Revolution mit Staat als Aktionär? OpenAI erwägt offenbar Einstieg der US-Regierung

OpenAI hat einem Pressebericht zufolge vorgeschlagen, die US-Regierung mit fünf Prozent am Unternehmen zu beteiligen. Zur Nachricht

6. Investoren bremsen IPO-Pläne von KNDS: Milliarden-Börsengang auf Eis

KNDS hat seinen Börsengang wegen der aktuellen Marktturbulenzen vorerst verschoben. Investoren sollen wegen Unternehmensbewertung und Marktumfeld skeptisch gewesen sein. Zur Nachricht

7. Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt

Bernstein Research bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Continental. Die Erlöse könnten enttäuschen. Zur Nachricht

8. Infineon eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden

Der Chiphersteller Infineon Technologies will seine Produktionskapazität in Dresden verdoppeln und nimmt am Donnerstag ein neues Werk in Betrieb. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Abwärtstrend

Die Ölpreise geben am Donnerstag weiter nach. WTI kostet mit 67,83 US-Dollar je Barrel rund ein Prozent weniger, der Preis für Brent fällt auf 70,85 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar kaum verändert

Der Euro zeigt zum Dollar am Donnerstag kaum Bewegung. EUR/USD steht am Morgen bei 1,1383.