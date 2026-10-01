Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

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01.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet - 25.000-Punkte-Marke wieder im Blick

Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der DAX am Donnerstag schwach in den Oktober starten. Laut Indikation des Brokers IG müssen sich Anleger nach mehr als zwei Monaten wieder mit der Marke von 25.000 Punkten beschäftigen.

2. Börsen in Fernost höher

In Fernost dominieren am Donnerstag die Bullen. Der Nikkei 225 gewinnt zeitweise 3,26 Prozent auf 68.932,51 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel heute, am Vortag hatte der Shanghai Composite 0,31 Prozent auf 3.842,20 Zähler gewonnen. In Hongkong dominierten am Mittwoch Käufer das Geschehen und schickten den Hang Seng 0,37 Prozent auf 24.613,27 Punkte nach oben. Auch hier findet am Donnerstag kein Handel statt.

3. Infineon-Aktie: Neuer Produktionsstandort in Thailand nimmt Betrieb auf

Infineon hat im thailändischen Samut Prakan eine neue Fabrik für die Backend-Produktion von Halbleitern eröffnet. Zur Nachricht

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4. Fresenius übernimmt mAbxience komplett

Fresenius übernimmt die restlichen 45 Prozent an der Biopharma-Tochter mAbxience und zahlt dafür bis zu 750 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. Micron überzeugt mit Zahlen-Hammer: So reagiert die Aktie auf das starke Quartal

Nach dem Handelsende an der Wall Street wurde es für Anleger am Mittwoch noch einmal spannend: Micron Technology öffnete die Bücher zur Einsicht. Zur Nachricht

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6. Fed-Bericht entlastet Powell teilweise – Trump fordert weiter seinen Rücktritt

Ein Prüfbericht des Fed-Generalinspekteurs findet keine Hinweise auf strafrechtliches oder administratives Fehlverhalten im Zusammenhang mit der umstrittenen Renovierung. Zur Nachricht

7. VW-Aktie: Softwaretochter Cariad soll rund 1.000 Stellen streichen

Bei der Volkswagen-Softwaretochter Cariad steht einem Bericht zufolge der Abbau von rund 1.000 Stellen an. Gleichzeitig sollen die Investitionen in den kommenden Jahren deutlich sinken. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie im Fokus: Piper Sandler sieht TPU-Chipgeschäft als NVIDIA-Bedrohung

Ein Analyst rechnet bis 2028 mit einem TPU-Umsatz von 104 Milliarden US-Dollar für Alphabets Chipsparte, deutlich mehr als der Markt bislang einpreist. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken wieder

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel schwächer präsentiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt um gut 1,45 Prozent auf 96,61 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar schwächer

Der Euro zeigt sich am Donnerstagmorgen bei 1,1321 US-Dollar und damit etwas tiefer.