Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag - Opendoor Technologies und Newmont öffnen Bücher
1. DAX etwas tiefer erwartet
Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,3 Prozent auf 25.203,50 Punkten.
2. Japans Börse im Plus
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent stärker bei 57.467,83 Punkten. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina bleiben weiterhin wegen des Neujahresfestes geschlossen. a
3. Knorr-Bremse-Aktie etwas höher: Operativer Gewinn steigt mehr als erwartet
Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr bei leicht schwächeren Umsätzen den operativen Gewinn etwas deutlicher als erwartet gesteigert. Zur Nachricht
4. Airbus-Aktie dennoch deutlich tiefer: Prognose erfüllt - Dividende steigt
Airbus hat im vierten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Prognose erfüllt. Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Unternehmen weiteres Ergebniswachstum in Aussicht. Zur Nachricht
5. Newmont und Opendoor Technologies vor Zahlenvorlage
In den USA wird es nach dem Handelsende noch einmal spannend: Opendoor Technologies und Newmont werden ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Was Analysten erwarten 6. Figma-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz übertrifft die Erwartungen
Figma hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat das Software-Unternehmen abgeschnitten. Zur Nachricht
7. eBay-Aktie freundlich: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen
Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt. Zur Nachricht
8. KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht
KRONES hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und will seinen Kurs des profitablen Wachstums im laufenden Jahr fortsetzen. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen leicht
Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen.
10. Euro stabil
Der Euro zeigt sich gegenüber dem US-Dollar weitgehend stabil mit moderater Aufwärtstendenz.
