DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.921 +0,9%Euro1,1803 +0,1%Öl70,78 +0,7%Gold5.015 +0,8%
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum! Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum!
Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
10 vor 9

Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag - Opendoor Technologies und Newmont öffnen Bücher

19.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NYSE-Aktie Newmont und NASDAQ-Wert Opendoor vor Bilanzen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.278,2 PKT 279,8 PKT 1,12%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.567,1 PKT -465,4 PKT -1,72%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
57.467,8 PKT 324,0 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.134,0 PKT 2,0 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,3 Prozent auf 25.203,50 Punkten.

2. Japans Börse im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent stärker bei 57.467,83 Punkten. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina bleiben weiterhin wegen des Neujahresfestes geschlossen. a

3. Knorr-Bremse-Aktie etwas höher: Operativer Gewinn steigt mehr als erwartet

Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr bei leicht schwächeren Umsätzen den operativen Gewinn etwas deutlicher als erwartet gesteigert. Zur Nachricht

4. Airbus-Aktie dennoch deutlich tiefer: Prognose erfüllt - Dividende steigt

Airbus hat im vierten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Prognose erfüllt. Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Unternehmen weiteres Ergebniswachstum in Aussicht. Zur Nachricht

5. Newmont und Opendoor Technologies vor Zahlenvorlage

In den USA wird es nach dem Handelsende noch einmal spannend: Opendoor Technologies und Newmont werden ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Was Analysten erwarten 6. Figma-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz übertrifft die Erwartungen

Figma hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat das Software-Unternehmen abgeschnitten. Zur Nachricht

7. eBay-Aktie freundlich: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen

Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt. Zur Nachricht

8. KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht

KRONES hat im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele erreicht und will seinen Kurs des profitablen Wachstums im laufenden Jahr fortsetzen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich gegenüber dem US-Dollar weitgehend stabil mit moderater Aufwärtstendenz.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

