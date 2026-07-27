Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag - thyssenkurpp-Bilanz im Blick

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13.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX dürfte sich seinem Rekordhoch nähern

Der DAX wird mit einem positiven Handelsstart erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich in Grün

Der Nikkei 225 in Japan steigt um 1,48 Prozent auf 68.521,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 0,48 Prozent auf 3.965,58 Zähler.

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In Hongkong klettert der Hang Seng zeitweise um 0,11 Prozent auf 25.467,30 Einheiten nach oben.

3. Cisco-Aktie tiefrot: Optimismus überrascht, Begeisterung verfliegt

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt nach einem überraschend guten Geschäftsjahresende zuversichtlicher auf das erste Quartal als Experten erwartet hatten. Zur Nachricht

4. HelloFresh-Aktie: Pessimistischer beim Umsatz 2026

HelloFresh ist nach dem zweiten Quartal mit rückläufigen Umsätzen und deutlichen Rückgängen bei den operativen Gewinnen pessimistischer für das Umsatzziel im Gesamtjahr. Zur Nachricht

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5. OHB übernimmt Klöckner-Platz im SDAX - Aktien im Blick

Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDAX aufgestiegen. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagier-Plus im Juli

Der Flughafen Frankfurt (Fraport) verzeichnete im Juli trotz eines Rückgangs bei den Flugbewegungen ein Passagierwachstum. Zur Nachricht

7. Ströer-Aktie: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal

Ströer hat im zweiten Quartal beim Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt zugelegt. Zur Nachricht

8. SMA Solar-Aktie: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr

Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Zur Nachricht

9. RWE-Aktie: Höheres Investitionsziel nach Amprion-Einstieg

Infolge des Einstiegs beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert der Energiekonzern RWE in diesem Jahr mehr Geld. Zur Nachricht

10. CEWE-Aktie: Wachstum auch im zweiten Quartal

Ein starkes Kerngeschäft mit der End- und Verarbeitung von Fotos hat CEWE auch im zweiten Quartal angetrieben. Zur Nachricht