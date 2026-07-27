Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag - thyssenkurpp-Bilanz im Blick
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX dürfte sich seinem Rekordhoch nähern
Der DAX wird mit einem positiven Handelsstart erwartet.
2. Börsen in Fernost zeigen sich in Grün
Der Nikkei 225 in Japan steigt um 1,48 Prozent auf 68.521,36 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 0,48 Prozent auf 3.965,58 Zähler.
In Hongkong klettert der Hang Seng zeitweise um 0,11 Prozent auf 25.467,30 Einheiten nach oben.
3. Cisco-Aktie tiefrot: Optimismus überrascht, Begeisterung verfliegt
Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt nach einem überraschend guten Geschäftsjahresende zuversichtlicher auf das erste Quartal als Experten erwartet hatten. Zur Nachricht
4. HelloFresh-Aktie: Pessimistischer beim Umsatz 2026
HelloFresh ist nach dem zweiten Quartal mit rückläufigen Umsätzen und deutlichen Rückgängen bei den operativen Gewinnen pessimistischer für das Umsatzziel im Gesamtjahr. Zur Nachricht
5. OHB übernimmt Klöckner-Platz im SDAX - Aktien im Blick
Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDAX aufgestiegen. Zur Nachricht
6. Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagier-Plus im Juli
Der Flughafen Frankfurt (Fraport) verzeichnete im Juli trotz eines Rückgangs bei den Flugbewegungen ein Passagierwachstum. Zur Nachricht
7. Ströer-Aktie: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
Ströer hat im zweiten Quartal beim Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt zugelegt. Zur Nachricht
8. SMA Solar-Aktie: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr
Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Zur Nachricht
9. RWE-Aktie: Höheres Investitionsziel nach Amprion-Einstieg
Infolge des Einstiegs beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert der Energiekonzern RWE in diesem Jahr mehr Geld. Zur Nachricht
10. CEWE-Aktie: Wachstum auch im zweiten Quartal
Ein starkes Kerngeschäft mit der End- und Verarbeitung von Fotos hat CEWE auch im zweiten Quartal angetrieben. Zur Nachricht
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