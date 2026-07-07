Börse im Überblick: 10 Fakten zum Dienstag

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21.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Der Nikkei 225 gewinnt zeitweise 2,5 Prozent auf 65.745,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso Gewinne zu sehen: Der Shanghai Composite steigt um 0,9 Prozent auf 3.830,36 Indexpunkte.

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Etwas tiefer präsentiert sich unterdessen der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 0,28 Prozent auf 25.073,89 Zähler abgibt.

3. Milliarden-Deal gestoppt: Gericht bremst Paramount bei Warner-Übernahme aus

Nach der Klage von zwölf US-Bundesstaaten wird die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Bros Discovery durch den Konkurrenten Paramount Skydance für zunächst zwei Wochen per Gerichtsbeschluss ausgesetzt. Zur Nachricht

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4. KNDS-Aktie: Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen mit Management und Belegschaft

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht an diesem Dienstag (10.30 Uhr) den Kasseler Standort des Rüstungskonzerns KNDS. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen ein Rundgang durch die Fertigung sowie Gespräche mit der Geschäftsführung, den Mitarbeitenden und der Arbeitnehmervertretung, wie KNDS mitteilte.Zur Nachricht

5. Airbus-Aktie: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst. Zur Nachricht

6. Daimler Truck-Aktie: CEO warnt vor wachsender Konkurrenz aus China

Während man mittlerweile gelegentlich auch mal chinesische Elektro-Pkw auf deutschen und europäischen Straßen sieht, sind E-Lkw aus China eine absolute Seltenheit. Doch das könnte sich ändern. "Ich erwarte auch eine Offensive bei den Lkw", sagte Daimler Truck-Chefin Karin Rådström im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zur Nachricht

7. Fitch sieht DHL weiter auf Kurs: Kreditwürdigkeit mit "A-" und stabilem Ausblick bestätigt

Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu. Zur Nachricht

8. Zalando-Aktie: Bafin beanstandet fehlende Angaben im Geschäftsbericht 2025

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando Fehler im Geschäftsbericht 2025 gefunden. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,92 auf 82,31 Dollar, während Brent um 0,57 auf 88,65 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1418 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.