10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börse in Hongkong schwächer

Wie bereits zu Beginn der neuen Woche ruht das Geschäft in China und Tokio auch am Dienstag feiertagsbedingt.

In Tokio schloss der Nikkei 225 zuletzt 0,38 Prozent höher bei 59.513,12 Punkten.

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Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite zuletzt 0,11 Prozent auf 4.112,16 Einheiten.

In Hongkong wird unterdessen gehandelt, hier gibt der Hang Seng gegen 07:00 MESZ um 1,16 Prozent auf 25.793,11 Zähler nach.

3. Rheinmetall-Aktie steigt dennoch: Quartalsumsatz unter Erwartungen

Rheinmetall ist im ersten Quartal langsamer gewachsen als im außergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

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4. Fresenius Medical Care-Aktie im Blick: Ausblick für Gesamtjahr 2026 bekräftigt

Fresenius Medical Care (FMC) hat im ersten Quartal 2026 seine Jahresziele bei Vorlage der Erstquartalszahlen bekräftigt. Zur Nachricht

5. UniCredit-Aktie im Fokus: Commerzbank-Interessent steigert Gewinn stärker als erwartet

Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank UniCredit hat zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie im Fokus: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen

Der Flughafenbetreiber Fraport hat ersten Quartal in allen Märkten eine positiven Entwicklung der Passagierzahlen verzeichnet und den operativen Gewinn deutlich stärker gesteigert als den Umsatz. Zur Nachricht

6. Viele US-Bilanzen voraus

Vor dem Handelsstart der Wall Street stehen bereits PayPal und BioNTech in den Startlöchern, um Anlegern einen Blick in die Bücher zu gewähren. Im Handelsverlauf folgt noch Wasserstoffspezialist Ballard Power. Den Tagesabschluss bilden nachbörslichen die Bilanzen von Lucid, AMD, Strategy, BigBear.ai, Wolfspeed, AMC und Super Micro Computer. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

8. Palantir-Aktie dennoch tiefer: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn

Die Zahlen von Palantir waren am Markt mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des KI-Riesen für das erste Quartal aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Blick

Die Ölpreise geben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete zuletzt 113,37 Dollar und damit 0,60 Prozent weniger als am Vortag. WTI kostete 104,34 Dollar und damit 1,95 Prozent weniger als am Vortag.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1684 US-Dollar.