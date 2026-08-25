Börse im Überblick: 10 Fakten zum Montag
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor tieferem Start
Der DAX wird am Montag mit leichten Abgaben erwartet.
2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer
In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,49 Prozent auf 66.083,30 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,25 Prozent stärker bei 3.961,96 Stellen.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,50 Prozent schwächer bei 25.456,08 Einheiten.
3. SpaceX-Aktie im Fokus: OpenAI plant Cursor-Partnerschaft nach Musk-Übernahme zu beenden
OpenAI zieht die Reißleine bei Cursor und begründet den Schritt mit früheren Vertragsverstößen aus dem Musk-Umfeld. Zur Nachricht
4. Siemens-Aktie: CEO warnt vor überzogener KI-Regulierung
Siemens-Konzernchef Roland Busch fordert die EU zu einem höheren Tempo bei der Zulassung neuer KI-Technologien auf. Zur Nachricht
5. Daimler Truck-Aktie: Diese Chancen sieht Wunsiedel für das Werk in Cheb
Der Nordosten Bayerns will von den Plänen des Lkw-Herstellers Daimler Truck für eine neue Produktionsstätte in Cheb (Eger) in Tschechien profitieren. Zur Nachricht
6. BVB-Aktie: Dortmund startet mit Sieg in die Saison - Kreuzbandriss bei Konstantelias befürchtet
Vizemeister Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison gestartet. Zur Nachricht
7. Aktien von VW, BMW & Co. im Blick: BYD verschärft laut Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
Der chinesische Autobauer BYD verschärft nach Einschätzung von Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer den Preiswettbewerb bei Plug-in-Hybriden in Deutschland. Zur Nachricht
8. Bayer-Aktie: Kerendia zeigt Wirkung bei hypertensiver Nephropathie
Das Herz- und Nierenmedikament Kerendia von Bayer kann auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen. Zur Nachricht
9. Ölpreise ziehen an
Die Ölpreise legen aufgrund wieder zunehmender Spannungen im Iran-Konflikt zu. Rohöl der Marke Brent steigt auf rund 91 US-Dollar.
10. Euro wenig bewegt
Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.
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